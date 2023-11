Hned tři zápasy elitních týmu florbalového klubu z Kutné Hry nabídl 47. týden roku 2023. Muži se utkali na domácí palubovce s plzeňskými Gorilami, ale i přes zdařilý začátek divizní zápas prohráli. Ženy jely dvakrát ven. Pomyslnou třešničku na dortu v podobě šesti ligových bodů jim „snědly“ Aligators Šitbořice, když se muselo prodlužovat. Tým Hummel Hattrick Brno kutnohorské hráčky těsně porazily.

Z florbalového utkání divize Kutná Hora - Gorily Plzeň (4:6) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Herní posun byl znát, bod se ale nedostavily

Do zápasu mužů vstoupili Kutnohorští skvěle. Vizuál hry vypadal famózně. První třetinu domácí ovládli 3:2 i díky nádherně provedenému trestnému střílení v podání Marka Trníka. Tato paráda však skončila 21. minutou, kdy poslední branku Kutné Hory vstřelil Petr Vávra. Od té doby se již tým Adama Rowe neprosadil. Týmu se nedařilo proměňovat šance ani při hře 4 na 5. 58. minuta pojistila výhru Goril, když zvýšili na konečných 4:6. V závěru přišla ještě na scénu varianta hry bez brankáře proti oslabenému týmu. Avšak ani to nepomohlo při dvouminutovém obléhání útočné poloviny soupeře. „Je znát posun v naší hře oproti začátku sezony, ale musíme makat dál,“ řekl trenér Kutné Hory Adam Rowe při hodnocení výkonů s hráči. Nezbývá tedy nic jiného než hodit tento zápas za hlavu, ponaučit se z chyb a věřit, že příští utkání bude mít jiný konec než toto.

„Dobrý zápas se vším všudy. Utkání rozhodlo neproměňování šancí a naše chyby, které hráči Plzně trestali,“ uvedl na webových stránkách klubu kouč Rowe.

„V první řadě chci poděkovat za velmi kvalitní zápas a fair play utkání. Pro nás to bylo velmi těžké utkání, o to víc jsme rádi za cenné body, které vezeme domů do Plzně. Věřím, že toto utkání nám ukázalo naše silné aspekty a aspekty, na kterých musíme stále pracovat,“ uvedl vedoucí hostujícího týmu Kryštof Lehečka.

Kutná Hora - Gorily Plzeň 4:6

Branky: 12. Michal Trník, 13. Ondřej Spurný, 16. Marek Trník, 21. Petr Vávra - 3. Jiří Kratina, 19. Vojtěch Beneš, 24. Matěj Surák, 34. Matěj Surák, 39. Ondřej Sihelský, 58. Ondřej Budek. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Zásahy brankářů: Bohuslav Bochníček 32 - Vojtěch Šimůnek 33. Třetiny: 3:2, 1:3, 0:1.

Florbalistky braly pět bodů, kouč ale spokojený nebyl

Ženy svůj první víkendový venkovní zápas zvládly. Kutnohorské hráčky otevřely skóre již v 9. minutě, když Natálie Trpišovská našla skulinku v brněnské brance. To však bylo pro první část vše. Ve druhé části zápasu vypadal vývoj hry dost podobně jako v té první. Ve 33. minutě vstřelila po přihrávce Nikoly Knížové Natálie Dubská druhou branku Kutné Hory. Do šaten se tedy odcházelo za příjemného stavu 0:2. Třetí třetinu však rozehrály lépe domácí hráčky a upravily skóre na 1:2. To bylo však vše, co se týče vstřelených branek. V závěru utkání ještě přišlo drama, když si šla na dvě minuty sednout Melánie Dubská na trestnou lavici za hrubost. Tlak Brněnských však nepřinesl žádné ovoce a zápas skončil lépe pro výběr Davida Štursy.

Kutnohorské fotbalové týmy si podmanily I.B třídu skupinu D. Kvalita nebo klika?

„Byť jsme vyhráli, nejsou pocity pozitivní,“ uvedl po zápase David Štursa, trenér Kutné Hory. „Nebyli jsme lepším týmem a máme se nad čím zamyslet a co dál pilovat. Tři body jsou cenné, utrpěli jsme vítězství,“ přidal kouč Kutné Hory.

Hummel Hattrick Brno - Kutná Hora 1:2

Branky: 44. Linda Hyksová - 9. Natálie Trpišovská, 33. Natálie Dubská. Zásahy brankářů: Nikola Vanďurková 12 - Lucie Petráková 22. Třetiny: 0:1, 0:1, 1:0

Na druhé utkání musely ženy odjet do Křenovic. Cestu do této vesnice na východ od Brna si zpříjemnily právě návštěvou vánočního Brna. Ve 14 hodin však vyměnily teplé kabáty a vánoční náladu za dresy a plnou soustředěnost na zápas proti Aligators Šitbořice. Skóre otevřely hráčky z Kutné Hory. O vyrovnání se následně postarala Hroudová v 15. minutě první části. V druhé třetině šly navíc soupeřky do vedení. Na to naštěstí našla odpověď Spěváčková. Celých šedesát minut hry se hrálo čistě, bez vyloučení, takže nebyl prostor si vyzkoušet hru v oslabení nebo přesilovku. Třetí třetina byla bez změny vývoje zápasu, tudíž se muselo za stavu 2:2 prodlužovat. Své vyloučení ze sobotního zápasu vykoupila Melánie Dubská, když svou trefou urvala vítězství a i druhý bod do prvoligové tabulky.

„Byl to vyrovnaný zápas se šťastným koncem pro nás. Soupeř nám svou aktivní hrou a napadáním dělal problémy. Na druhou stranu jsme si jasně ukázali, co funguje a co ne. Máme před sebou hodně nejen florbalových úkolů,“ řekl k zápasu kutnohorský kouč.

Aligators Šitbořice - Kutná Hora 2:3 pp

Branky: 15. Eliška Hroudná, 25. Monika Zimolová - 4. Lucie Spěváčková, 33. Lucie Spěváčková, 63. Melánie Dubská. Zásahy brankářů: Simona Pytlíková 3 - Lucie Melicharová 2. Třetiny: 1:1, 1:1, 0:0, - 0:1.