Kutná Hora – Vršovice 36:25

Po sedmi odehraných kolech měli oba soupeři shodnou bilanci tří vítězství a čtyř porážek, v průběžné tabulce byla Lokomotiva sedmá, Kutná Hora o příčku horší, o čtyři branky měla horší skóre.

Sparta nastupovala do utkání opět s řadou absencí v sestavě, když chyběly opory Falge, Jeníček, Pugliese, Hájek i mladíci Červený s Novákem, na druhou stranu nechyběly ostré spojky Pícha se Špačkem hrající první ligu za Sokol Vršovice, a do pole byli připraveni vypomoci brankář Valeš a trenér Šnajdr. To hosté nastupovali s plnou soupiskou šestnácti hráčů.

O svém vítězství domácí rozhodli hlavně skvělým výkonem ve druhém poločase, který vyhráli jednoznačně 20:10. Výrazně v něm zlepšili obranu, rozchytal se brankář a skvělá byla produktivita střelby, když ze třiadvaceti střel jich dvacet skončilo brankou. To bylo opravdu parádních třicet minut.

Hostující brankáři si připsali celkem šest úspěšných zákroků, v útoku byl hlavně v prvním poločase velmi nebezpečný střelec Brabec, autorosmi z patnácti branek svého týmu. Po změně stran již přidal pouze dvě branky a to se také do výsledku dost promítlo. Ani široká lavička tentokrát hostům k lepšímu výsledku nepomohla.

„V zápase s Loko Vršovice jsme dokázali potvrdit domácí neporazitelnost. V prvním poločase soupeř hodně kousal, nebyli jsme schopni ubránit jeho levou spojku a ani brankářům se moc nedařilo. V útoku to bylo výrazně lepší, jak naznačuje šestnáct vstřelených branek,“ hodnotil první poločas utkání hrající trenér Sparty Vít Šnajdr. „Po poločase jsme změnili obranu, začali hrát důrazněji a Filip zavřel branku. Podle mého názoru to byl nejlepší poločas v této sezoně. Výrazně nám pomohly posily z Vršovic Pícha a Špaček, ale pochvalu za výkon zaslouží opravdu všichni. Navíc jsem velmi potěšen úžasnou střeleckou úspěšností a ještě více nasazením hráčů. Všem moc děkuji,“ zářil spokojeností Šnajdr. „Jedinou kaňkou bylo zranění Matěje Veselého, přeji mu brzké uzdravení,“ dodal kouč.

Sestava a branky Kutné Hory: Filip, Šimáně – Špaček 8, Pícha 7, Klouček 6, D. Polívka 5, Brož 4, Hovorka 3, Valeš 2, Šnajdr 1, Budiš, M. Veselý. Poločas: 16:15.