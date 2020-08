Do semifinále Českého poháru žen v sezoně 2019/2020 se probojovaly týmy Sokola Písek, který ve čtvrtfinále porazil družstvo Veselí nad Moravou 30:25, tým Baníku Most, jenž postoupil ze čtvrtfinále po výhře nad Zlínem 39:23, dále tým Zory Olomouc, jenž vyřadil družstvo Hodonína 34:21 a konečně tým Sokola Poruba, který zvítězil ve čtvrtfinále nad Slavií Praha 30:25.

Semifinálové dvojice jsou následující:

1. semifinále: Písek - Olomouc (so 16:30)

2. semifinále: Most - Poruba (so 18:30)

Zápas o 3. místo začne v neděli v 11 hodin. Finále je na programu ve 13 hodin. Vstupné na jednotlivé hrací dny je 100 korun k sezení a 50 korun na stání a platí vždy na obě utkání. Rezervace vstupenek je možná na mobilu 723 266 082 - Vobořil Petr, nebo na emailové adrese: hazena@sajp.cz.