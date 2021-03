„V pondělí nám bylo deset let,“ pochlubila se na oddílovém Faceboku Jarmila Kolínská. „Moc jsem se těšila na super oslavu – každoroční březnový Fit Day. Těšila jsem se na pozvané lektory, naše lektory, naše závodnice a děti, na vás všechny, že si to pořádně užijeme. Bohužel musíme celou akci odložit, Snad se dočkáme a o to víc si zacvičíme,“ přála si majitelka sportovního klubu.

A jaké to bylo před desíti lety? V březnu 2011? „První sál na cvičení, první akce, hodně nadšení a také naivity,“ usmívala se při vzpomínání Kolínská a pokračovala: „Nebylo to vše lehké, jak jsem si myslela. Stálo to vše úsilí, čas, práci, únavu, ale stále mi to lidi vrací, když se usmívají na hodinách, když mi píšou hezké zprávy, když nás podporují. Děkuji všem za nadšení a radost.“

Těch deseti let rozhodně Kolínská nelituje. Už několikrát si uvědomila, že založit Fit Art mělo smysl. „Děkuji všem našim lektorkám a trenérům minulým, stálým a současným. Pokud jsme lidem přinesli jen kousek radosti, lepší kondice, dobré nálady, lepšího pocitu nebo vyčištěnou hlavu, má to smysl. Tak mým největším narozeninovým přáním je, ať se vrátíme zpět, ať můžeme dělat, co nás baví a naplňuje, ať se můžeme scházet, cvičit, breptat a smát se,“ dodala šéfka Fit Art.