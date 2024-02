Ze dvou utkání hraných v Kralupech nad Vltavou nepřivezli florbalisté Kutné Hory žádné body do série divizní soutěže. První utkání prohráli až v prodloužení, v tom druhém museli skousnout jedenáctibrankový nášup. Nyní se série přesouvá do Kutné Hory.

Z florbalového utkání divize mužů Kutná Hora - Klatovy | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Kralupy Wolves - FBC Kutná Hora 5:4 pp

První zápas odstartovali Kutnohorští dobře, konkrétně první třetinu. Ve 14. minutě již vedli 1:3 a vypadalo to na šťastný vývoj. Na začátku druhé třetiny přišlo trestné střílení domácích, které proměnili. Pak přišel jeden gól Kutné Hory a ke konci druhé části si kutnohorské FBC mohlo zahrát přesilovku pět na tři. Tu však nedokázal tým pod vedením Adama Rowe využít. Do poslední části nastoupili hosté špatně. Dostali dva rychlé góly a bylo vyrovnáno. V prodloužení pak hned na začátku zamířil dobře Kozel a bylo hotovo. Hráčem utkání se stal Michal Trník, který kromě dvouminutového trestu vsítil dva góly a na jeden přihrál.

„Hořké pocity, byli jsme blízko. Nicméně to je play off. Druhý zápas začínáme znovu a musíme na novo,“ uvedl trenér kutnohorského celku Adam Rowe pro webové stránky klubu.

„Neměli jsme dobrý vstup do utkání, každopádně jsme zvládli utkání ve velkém tempu obrátit a zvítězit. Děkujeme všem divákům,“ uvedl domácí kouč Jakub Svoboda.

Branky: 7. Jan Suk, 21. Petr Husťák, 42. Adam Kozel, 46. Jakub Manek, 61. Adam Kozel - 9. Jiří Schwarz, 11. Michal Trník, 14. Petr Vávra, 31. Michal Trník. Třetiny: 1:3, 1:1, 2:0, -1:0.

Kralupy Wolves - FBC Kutná Hora 11:3

Ani ve druhém utkání se nedařilo. Ovšem to už byl vývoj zápasu jednoznačnější. Hned od začátku se nedařilo mužům prosazovat se, a naopak se trefoval tým z Kralup. Výběru FBC nepomáhalo ani časté vylučování. Ve druhé třetině se Kutnohorští trochu zvedli, ale to bylo již pozdě. Příliš velký náskok už nedovedli dohnat a přes další sérii vyloučení na obou stranách dospěl zápas ke konečnému, nelichotivému, výsledku 11:3 pro domácí Wolves.

Série se nyní přesouvá do Kutné Hory a za stavu 2:0 na zápasy musí tým v rudých barvách šlápnout do pedálů, není na co čekat. Bude potřebovat i diváky. Bez hlasité podpory z tribun se špatně hraje a obrací vývoj série.

„Opět to mrzí. Nehráli jsme tak špatně, drželi jsme se soupeřem krok. Výsledek však mluví jinak. Zlepšení přesilové hry a více střelby z naší strany. Na gólmanovi jsme si však vylámali zuby. Doma musíme být silnější a efektivnější ve všech směrech,“ má jasno kouč Rowe.

„Nenechali jsme se překvapit soupeřem a předvedli jsme dominantní výkon. Jediné, co nás může mrzet, jsou tři obdržené góly z početní nevýhody. Nyní se budeme připravovat na poslední zápas. Děkujeme diváckému kotli, co nás hnal dopředu,“ uvedl trenér domácího celku

Branky: 5. Adam Kozel, 9. Jakub Manek, 14. Luboš Brzoň, 14. Adam Kozel, 34. Jan Michálek, 34. Adam Kozel, 38. Kristián Malík, 42. Tomáš Veselý, 43. Adam Kozel, 47. Tomáš Veselý, 57. Kristián Malík - 28. Lukáš Vojtěch, 31. Martin Zelený, 36. Josef Chalupa. Třetiny: 4:0, 3:3, 4:0.