Divizní florbalisté Kutné Hory v dalším pokračování soutěže předvedli, že se po prohraných zápasech umí zvednout a bojovat. V zápase Proti TJ Centropen Dačice vyhráli na jeho palubovce 4:6. Tři góly vítězného celku dal Michal Trník, jemuž zdatně sekundoval jeho bratr Marek s dvěma trefami.

Z florbalového utkání divize Kutná Hora - Gorily Plzeň | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

V utkání v Dolní Cerekvi to bylo jako horské dráze. Dokonce to po první třetině vypadalo nepříznivě pro hostující výběr. Kutnohorští otevřeli skóre v 6. minutě. Následně bylo vyrovnáno a o pár minut déle dokonce Kutná Hora prohrávala. Po první siréně se šlo do šaten za stavu 3:2. Druhá část přinesla částečné uklidnění v podobě vyrovnávacího gólu, jehož autorem byl Michal Trník. Tím začala nádherná vzpoura, která se přenesla až do poslední třetiny. Ve 45. minutě se trefil Marek Trník. V 54. minutě se znovu prosadila dvojice M. + M. Trníkovi, když správně zamířil Michal. V tu chvíli byl již stav utkání 3:5. Souboj nakonec skončil v líbivém poměru 4:6 pro tým Adama Rowe.

„Usmolené, vydřené, ale důležité tři body. Pozitivně bych hodnotil druhou třetinu, kde jsme začali plnit věci, které se nám v první třetině nedařili,“ uvedl na klubových webových stránkách Adam Rowe, trenér kutnohorského celku.

„Do zápasu jsme si nastavili nějaký herní plán, který jsme byli schopni dodržet jen v první třetině. Od druhé třetiny jsme hráli chaoticky do obrany i do útoku. Většinu situací jsme řešili jako malé děti a ztráceli jsme tak balony hrozně lacině. Zasloužená porážka, ze které se musíme poučit do dalších zápasů,“ řekl k utkání domácí trenér Radek Kubeš.

Další utkání soutěže sehrají Kutnohorští v sobotu 16. prosince na půdě Spartaku Kaplice.

Branky: 6. Kubek, 10. Morávek, 18. Pecha, 57. Kubek – 6. Marek Trník, 12. Schwarz, 36. Michal Trník, 45. Marek Trník, 54. Michal Trník, 60. Michal Trník. Třetiny: 3:2, 0:1, 1:3.