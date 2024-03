Ačkoliv si florbalisté Kutné Hory v sobotu svou skvělou a aktivní hrou vynutili pokračování série play-up divize, v neděli se jim již tolik nedařilo. Prohráli s Kralupy Wolves a končí tak svou sezonu 2023/24.

FBC Kutná Hora – Kralupy Wolves 5:4 pp

Sobotnímu utkání snad nic nechybělo. Od začátku se hrál divácky atraktivní florbal plný šancí a nádherných situací. Hráči se přetahovali o každý balon a bylo vidět, že oba týmy chtějí za každou cenu vyhrát. Úspěšnější konec utkání zažili hráči z Kutné Hory, když po dvou minutách prodloužení zvládli prostřelit hostujícího brankáře. Svými výkony oslňovali nejen všichni útočníci, zvláště pak Jedlička (1+1) a Schwarz (1+1), ale i obránci a skvěle chytající brankář Bochníček, který se stal nejlepším hráčem utkání.

„Zápas se vším všudy. Měli jsme velké štěstí. Musíme se vyvarovat našim osobním chybám, ze kterých soupeř trestal. Děkujeme fantastickým divákům, budeme vás ještě zítra potřebovat,“ řekl na klubových stránkách kutnohorský trenér Adam Rowe po sobotním utkání.

„Soupeř působil aktivněji po většinu zápasu a zaslouženě vyhrál. Zítra začínáme od začátku. Dnes výborná divácká kulisa, chválím Kutnohoráky a zvu na zítřejší zápas i naše fans,“ podotkl trenér hostí Ondřej Kašpárek.

Branky: 5. Lukáš Martin, 9. Lukáš Staňo, 29. Marek Trník, 45. Jakub Jedlička, 62. Jiří Schwarz - 8. Adam Carvan, 14. Karel Urban, 42. Adam Kozel, 57. Adam Kozel. Třetiny: 2:2, 1:0, 1:2, - 1:0.

FBC Kutná Hora – Kralupy Wolves 4:8

Čtvrtý zápas série 1. kola play-up byl ale už více jednostranný a kutnohorští florbalisté nenacházeli recept na své protihráče z Kralup. Třemi rychlými trefami v první třetině Wolves odskočili domácímu FBC, a to je pravděpodobně stálo domácí výhru. Náskok se totiž zvyšoval až na maximálních 2:7. A to i přes Bochníčkovy dechberoucí zákroky, které diváci patřičně oceňovali. Vysokou ztrátu se ještě v závěru snažil kouč Adam Rowe a jeho tým napravit hrou v šesti. Ani tento způsob hry nepřinesl ovoce. Do této chvíle čistě hrající Kutnohorští se nechali dvakrát vyloučit za špatné střídání, a to za stavu 4:7 znamenalo téměř jistou prohru. A to se také stalo. Zápas skončil porážkou domácích v poměru 4:8 a tím skončila i celá série.

Diváci po předání cen nejlepšímu hráči utkání ocenili to, že se florbalisté do poslední chvíle snažili aktivně hrát, i když vývoj nebyl příznivý. Veřejnost v hledišti také poděkovala za hru, kterou tým celou sezonu předváděl.

„Bohužel nás první třetina stála zápas. Emoce ke sportu patří, ale… Děkujeme skvělým pořadatelům, a hlavně fantastickým fanouškům, kteří do Klimešky dorazili,“ řekl krátce kouč domácích Adam Rowe.

„Olé, předvedli jsme opravdový týmový výkon! Klasická metoda přitáhnout - povolit skvěle zafungovala. Díky našim fanouškům, co nám přijeli fandit,“ uvedl vedoucí hostujícího celku Jakub Svoboda.

Branky: 14. Lukáš Staňo, 14. Jiří Petrásek, 43. Jiří Schwarz, 50. Jiří Schwarz - 2. Kristián Malík, 2. Jan Michálek, 8. Luboš Brzoň, 19. Jakub Kocourek, 27. Luboš Brzoň, 39. Kristián Malík, 41. Adam Carvan, 58. Jakub Manek. Třetiny: 2:4, 0:2, 2:2.