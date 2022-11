„Nakonec důležité tři body, ačkoliv to skoro celý zápas nemělo s pohledným florbalem nic společného. Ale vytrvali jsme a ve třetí třetině se konečně prosadili i střelecky. Díky moc divákům za skvělou podporu,“ uvedl po utkání Jiří Vokřál, trenér FBC Kutná Hora.

„V první polovině zápasu jsme si vytvořili více šancí než soupeř, jehož tlak byl platonický, a jen kvůli naší neefektivitě v zakončení jsme nevedli,“ litoval hostující kormidelník Daniel Prouza. „S postupujícím časem nám docházely síly, soupeř nás začal přehrávat a nakonec si v klidu pohlídal vítězství. Děkuji svým hráčům za obětavý výkon, nemáme se za co stydět. Je potřeba na to navázat v dalších důležitých zápasech, které nás do konce roku čekají. Děkuji rozhodčím, gratuluji Kutné Hoře k vítězství a přeji hodně štěstí do zbytku sezony,“ dodal kouč Náchoda.

Branky KH: 3. Martínek (Beil), 9. Měšťánek (Schwarz), 25. Tvrdík (Beil), 39. Hampl (Holub), 50. Chalupa (Novotný), 51. Martínek, 57. Petrásek.

Kutná Hora: B. Bochníček (Dlouhý) - Chalupa, Schwarz, Rejna, Měšťánek, Novotný, Hampl, Pešl, Spurný, Petrásek, Vávra, Jedlička, Beil, Vojtěch, Holub, Martínek, Listík, Tvrdík.

Další domácí zápas

4. prosince od 18 hodin - Florbalová akademie MB