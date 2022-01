Před utkáním proběhl krátký ceremoniál, při kterém byl oceněn autor tří stovek vstřelených branek v historii klubu Jiří Schwarz.

Z jihu Čech přivezly florbalistky Kutné Hory tři body

„Asi jsme zaslouženě prohráli, podali jsme nejhorší výkon v sezoně," konstatoval po utkání trenér Kutné Hory Jiří Vokřál. „Hosté hráli, co potřebovali. My jsme absolutně nedokázali být produktivní v útoku, mohli jsme dát spoustu gólů, ale nakonec měli hosté možná i více šancí. Tentokrát to nefungovalo," doplnil kouč.

Branky KH: 3. vlastní, 49. Němec M. (Novotný). Vyloučení: 3:1 + Slavík (Koberovy) 5 min. Využití: 0:1. Střely na branku: 33:20. Diváci: 81.

Sestava Kutné Hory: Hetfleisch (Bochníček B.) - Spurný, Hampl, Špaček, Jedlička, Schwarz, Listík, Vojtěch, Zelený, Novotný, Němec M., Rejna, Petrásek.



DALŠÍ PROGRAM A TÝMU (SH Klimeška):

Sobota 29. ledna od 18 hodin: Kutná Hora - FBC Liberec B

Neděle 30. ledna od 18 hodin: Kutná Hora - Prague Tigers