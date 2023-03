Florbalisté Kutné Hory si ze Zlína přivezli dva ostudné debakly

Play off divize pokračovalo pro florbalisty Kutné Hory na palubovce Zlína. Pro hostující tým to ale bylo v obou zápasech utrpění. V prvním dostali od soupeře osm branek, ve druhém ještě o šest víc. Samo skórovali v každém utkání pouze jedinkrát. Doma mají v sobotu co napravovat.

Z florbalového utkání play up divize Kutná Hora - Litomyšl (2:5) | Foto: Filip Wohák