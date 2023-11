Florbalisté Kutné Hory vedli jen jednou, body si odvezly Říčany

Do souboje florbalistů Kutné Hory proti FBC Draci Říčany se všichni domácí hráči pustili velmi energicky. Ve čtvrté minutě otevřel skóre Staňo za asistence Chalupy. To byl však jediný moment kutnohorského výběru, kdy vedl. V deváté minutě útočníci Říčan vyrovnali a těsně před odchodem na první pauzu přidali druhý gól. V první polovině druhé třetiny pak přišla epizoda velkého vylučování na obou stranách, avšak to také nepomohlo k vyrovnání. Naopak se soupeři podařilo navýšit náskok. Na druhou přestávku se šlo do kabin za stavu 2:4. Chvíli po zahájení třetí části Kutná Hora vstřelila kontaktní branku. Ale ani to nepomohlo na cestě za otočením vývoje zápasu.

Z florbalového utkání přípravného turnaje na Klimešce Kutná Hora - Florbal Ústí | Foto: Deník/Vladimír Malinovský