Branky Kutné Hory: 24., 37. Dus, 54. Schwarz.

Zápas s nováčkem divize a soupeřem, s kterým se FBC doposud nepotkalo, byl od začátku velkou neznámou. Úvodní minuty byly z obou stran dosti nervózní, bylo znát, že se jedná o úvodní utkání nového ročníku. Domácí s chutí předvést to nejlepší, co v nich dřímá, se ujali v osmé minutě vedení. Úvodní třetina se již událo bez změn skóre, a tak po taktických pokynech pokračovala druhá perioda, která byla z kutnohorského hlediska již o poznání lepší. Do značné míry k tomu dopomohla nedisciplinovanost domácího týmu, který se nechal ve druhé části čtyřikrát vyloučit a dvě z nabídnutých početních výhod dokázalo dvojce Rejna a zakončující Dus dvakrát shodně využít. Celé utkání bylo okořeněno několika tvrdými střety, bojovalo se doslova o každý metr hřiště. Skoro ten nejvzdálenější využil po odrazu od Schwarz, který upravil skóre již na 1:3. Soupeř pak ještě 78 vteřin před koncem korigoval na rozdíl jediné branky, více se však z holí domácích neurodilo, a tak si kutnohorští připsali hned na úvod vydřené, týmové a bolavé vítězství.

FBC Kutná Hora - Start98 Praha Kunratice B 8:7 (2:5, 4:1, 2:1)

Branky Kutné Hory: 7., 57. Chalupa, 12., 37., 40. Schwarz, 27. Staňo, 29. Novotný, 44. Dus.

K druhému víkendovému zápasu vyběhli hráči Kutné Hory na domácí palubovce ve Sportovní hale Klimešce. Posíleni zaplněnými ochozy, chtěli potvrdit úvodní tři body z prvního kola a po dlouhé době tak udělat šestibodový víkend. Vzhledem k pohledu na hostující lavičku, kde se nacházelo pouze osm borců, se zdálo toto přání o dosti reálnější. Avšak první třetina se kutnohorským havířům vůbec nevydařila. Předvedli se nelíbivou hrou, která byla plná nepřesností a nedůrazů, z čehož pramenily úvodní dvě branky hostů. Na 1:2 korigoval Chalupa po hezké dorážce na hranici velkého brankoviště. Poté ovšem opět udeřil Start a přidal hned dvě branky v krátkém časovém sledu. V přesilové hře se po vytočení trefil Schwarz, když ale v sedmnácté minutě přidal další branku hostující Duda, zdálo se býti skóre 2:5 dosti nelichotivé. Kutná Hora však nesložila zbraně a do druhé třetiny nastoupila diametrálně odlišně. Pomohla si jednoduchými balónky do volných prostor, a když v čase 39:55 dokonal Schwarz svůj hattrick, bylo skóre 6:6 před závěrečnou třetinou mnohem lepší. Podpořeni vyrovnáním drali se kutnohorští havíři za třemi body i z tohoto zápasu. Po trefě Duse ze čtvrté minuty k tomu také rozhodně měli blíže. Po přelévané ze strany na stranu dokázali však i hosté srovnat na stav 7:7 a bylo tak jasné, že pokud chce Kutná Hora pomýšlet na plný bodový zisk, musí se minimálně ještě jednou prosadit. To se také povedlo a hned po začátku sedmnácté minuty se prosadil Chalupa a překulil tak vedení na stranu domácích. Závěrečný tlak soupeře již FBC ustálo a mohlo se tak na úvod sezóny radovat z plného bodového zisku.

Sestava Kutné Hory: Bochníček Bohuslav, Dlouhý Jaroslav - Rejna Václav, Listík Petr, Dus Jan, Vojtěch Lukáš, Petrásek Jiří, Schwarz Jiří, Chalupa Josef, Novotný Jan, Spurný Ondřej, Staňo Lukáš, Tvrdík Antonín.