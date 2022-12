„Do zápasu jsme vstoupili aktivní hrou, která nás zdobila po celou první třetinu. Ve druhé třetině jsme si především nepohlídali rozehrávky soupeře v okolí naší branky, ze kterých jsme zbytečně inkasovali a soupeř se dostal do výhody. Snažili jsme se se zápasem ještě něco udělat, ale nedařilo se nám vstřelit gól, který by nás vrátil zpět do zápasu. Děkujeme Kutné Hoře za utkání a přejeme hodně štěstí do zbytku sezony,“ uvedl Jakub Ších z Falconu.

„Velmi důležité tři body,“ oddechl si kutnohorský Jiří Vokřál. „Od druhé třetiny nastoupil úplně jiný tým, než od začátku zápasu. Škoda jen konce, to bylo úplně zbytečné zdramatizování. Díky Falconům za zápas, hrají aktivní a náročný florbal, zasloužili by si více bodů v tabulce. Do konce sezony jim přeji hodně štěstí, protože florbal umí pěkně. Díky za zápas,“ přidal Ších.

Kutná Hora si ziskem tří bodů upevnila třetí místo v tabulce a na vedoucí pražskou Slavii ztrácí už jenom čtyři body. Před čtvrtým týmem tabulky (Dvůr Králové nad Labem) mají Kutnohorští náskok čtyř bodů.

Branky KH: 5. Listík (Martínek J.), 8. Chalupa (Petrásek), 19. Listík (Tvrdík), 32. Vávra (Schwarz), 33. Schwarz (Hampl), 34. Schwarz (Hampl).

Kutná Hora: Dlouhý (Bochníček B.) - Chalupa, Schwarz, Rejna, Martínek J., Vávra, Martínek R., Novotný, Hampl, Pešl, Spurný, Petrásek, Jedlička, Holub, Listík, Tvrdík.

Další domácí zápas ve sportovní hale Klimeška

Neděle 4. prosince od 18 hodin (Florbalová akademie MB)