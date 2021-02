Leden byl u florbalového klubu ve znamení soutěže Trénuj s námi, kde se trojice trenérů věnovala individuálně přihlášeným členům florbalového klubu a zaměřovala se na vylepšení jejich kondice.

Únor oproti tomu bude ve znamení výzev a soutěží napříč klubem, ve kterých si mohou hráči vybrat z florbalového osmiboje anebo již zmíněné celokutnohorské výzvy „Oběhni ČR“, do které se můžete zapojit i vy.

Stačí se pouze přihlásit pod tímto přiloženým ODKAZEM, následně budete přihlášení do běžecké skupiny, do které budete zasílat své výkony a pomáhat tak ukrajovat z celkového počtu 4 653 640 metrů, které jsou ekvivalentem státních hranic České republiky tam i zpět.

Neváhejte se tedy přihlásit do úterý 9. února do 12 hodin a pomoci co nejrychleji kutnohorských florbalistům tuto metu zdolat.