/VIDEO, FOTO/ Poslední velkou prověrkou byl pro florbalisty Kutné Hory jejich turnaj. V akci bylo k vidění dvanáct mužských týmů bojujících o co nejlepší výsledky. Domácím se ale vůbec nedařilo a skončili předposlední.

Z florbalového utkání přípravného turnaje na Klimešce Kutná Hora - Florbal Ústí | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Kutnohorský florbal letos navázal na nepovedený minulý rok a skončil předposlední. Vítězství neobhájil ani loňský vítěz Florbal Náchod. Na pomyslném trůnu letos usedl tým Florbal Ústí U19. Ten se utkal ve finálovém souboji s FBC Přerov, který prohrál a skončil druhý. Třetí příčku bere FBC Písek, který udolal v souboji o třetí místo FBC DDM Kati Kodaň. Dále se pak umístil Florbal Náchod, Florbal Chomutov, SOKOLI Pardubice, FLOORBALL CLUB FALCON, FBC Liberec, FBC Orel Rtyně, domácí FBC Kutná Hora a Florbal Náchod U23.

„Turnaj se nám bohužel výsledkově moc nepovedl. A ani vizuálně, myslím si, že se naše hra divákům nemohla líbit. Bylo tam hodně ztrát, měli jsme problémy s přechodem do útočné poloviny a nedařilo se nám tolik zakončení,“ uvedl kutnohorský trenér Adam Rowe. „Do turnaje jsme však šli s tím, že je to příprava a vykrystalizují nám věci, které budou potřeba do sezony zlepšit a dopilovat. Jako pozitivní vidím to, že se zapojili i mladí junioři, tudíž jsme po většinu času hráli na celé tři lajny. Byť se nám nedařily začátky zápasů, tak kluci během dalších třetin všech utkání plnili pokyny, které dostávali. Věřím, že do sezony budeme řádně připraveni,“ přidal kouč.

Letošního šestého ročníku turnaje se zúčastnilo celkem dvanáct týmů. Rivalita mezi týmy byla obrovská, bojovalo se o každý míček a každý metr hřiště. Hra probíhala souběžně na obou halách kutnohorské Klimešky v systému 3x15 minut. Diváci tak mohli přecházet mezi jednotlivými bojišti a mohli sledovat jednotlivé zápasy.