„Skvělý týmový výkon. Navzájem jsme se povzbuzovali a dobře jsme hráli do obrany,“ hlesl po zápase domácí kormidelník Tomáš Doubek.

„Soupeř nastoupil do zápasu s větší chutí po vítězství. Chtěl vyhrát každý souboj, získat každý míček. V tom byl bohužel po většinu zápasu mnohem lepší. Ve třetí třetině jsme dokázali hru srovnat a nakonec k vyrovnání chybělo jen málo. Díky za zápas a super atmosféru,“ řekl po utkání trenér Kutné Hory Jiří Vokřál.

Branky: 5. Stuchlík, 18. Gregor, 21. Boštík, 39. Lamplot - 11. Listík, 36. Martínek, 55. Zelený. Vyloučení: 0:0. Diváci: 253. Zásahy brankářů: Hájek 21 - Dlouhý 21. Třetiny: 2:1, 2:1, 0:1.

Vrdy hodně zlobily, Hlízov otočil stav čtyřmi góly po pauze

Litomyšl - Kutná Hora 4:10

„Nepřálo nám štěstí. Soupeř se poučil z chyb a díky tomu přehrával situace. Děkujeme divákům a soupeři za hru,“ podotkl Tomáš Doubek.

„Oproti včerejšku to byl zápas nebe a dudy. Zatímco v minulém utkání jsme ještě hráli základní část, teď už to bylo play up. Od první do poslední minuty jsme plnili, co měli, vyplňovali každý volný kousek hřiště a zaslouženě vyhráli,“ liboval si kutnohorský trenér Vokřál.

Další zápasy série se hrají na kutnohorské palubovce v hale Klimeška. V sobotu začne duel ve 14 hodin, o den později pak v 18 hodin.

Branky: 24. Nonn, 45. Štarman, 52. Gregor, 56. Štarman - 6. Listík, 7. Vávra, 11. Chalupa, 16. Petrásek, 31. Rejna, 40. Vávra, 44. Vojtěch, 44. Vávra, 50. Vojtěch, 55. Listík. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:2. Diváci: 206. Zásahy brankářů: Hájek 8, Stráník 9 - Bochníček 16. Třetiny: 0:4, 1:2, 3:4.