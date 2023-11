Další utkání florbalové divize zvládli kutnohorští borci na výbornou, výrazným rozdílem porazili rezervu týmu Štíři České Budějovice. Ženy nestačily v první lize na vedoucí tým tabulky z Dobrušky.

Z florbalového utkání přípravného turnaje na Klimešce Kutná Hora - Florbal Ústí | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Mužský výběr si hravě poradil se Štíry B z Českých Budějovic. Ty porazili vysoko 14:5. Tímto výkonem zvrátili sérii několika proher v řadě. V zápase vedli již od 8. minuty, když otevřel skóre Schwarz. Nejvíce aktivními sběrači bodů bylo duo M. + M. Trníkovi. Celkem se jim podařilo nastřádat deset kanadských bodů a přispět jimi k důležité výhře. Další utkání hrají muži proti Jindřichovu Hradci v sobotu 18. listopadu od 19.30 hodin.

„Konečně jsme prolomili sérii proher. Řekli jsme si, co zlepšit a celkem dobře se nám to dařilo. První dvě třetiny jsme plnili, co jsme chtěli. Hráli jsme naši hru. Ve třetí třetině jsme se opět přizpůsobili hře a dostali zbytečné branky. Rozhodně ale celkové zlepšení. Důležité tři body a příští týden je musíme potvrdit,“ uvedl na klubovém webu kutnohorský trenér Adam Rowe.

FBC Kutná Hora - FBC Štíři Č. Budějovice B 14:5

Branky: 7. Jiří Schwarz, 8. Marek Trník, 16. Antonín Tvrdík, 27. Lukáš Drahný, 28. Antonín Tvrdík, 36. Michal Trník, 40. Michal Trník, 46. Lukáš Drahný, 48. Lukáš Martin, 50. Jiří Schwarz, 52. Michal Trník, 53. Ondřej Spurný, 54. Lukáš Staňo, 57. Lukáš Martin - 34. Šimon Perek, 38. David Caha, 48. Adam Severin, 54. Tomáš Kotlan, 58. Šimon Perek. Třetiny: 3:0, 4:2, 7:3

Ženy vyjely na 10. kolo 1. ligy žen do Dobrušky vyzvat první tým tabulky, který vede o patnáct bodů před Kutnou Horou. Statistického favorita se jem nepodařilo porazit. Od začátku utkání favorit vedl a svůj náskok postupně navyšoval. Jedinou trefu kutnohorského týmu zařídila Melánie Dubská za asistence své sestry Natálie v 48. minutě. V tu chvíli již jen upravovala skóre na 4:1. Ženy nyní odehrají hned dva venkovní zápasy. 25. a 26. listopadu - jeden s Brnem a druhý bude proti Šitbořicím.

„Hodnocení je jednoduché. Bojovnost proti takovému soupeři nestačí. Soupeř byl florbalově lepší a zaslouženě vyhrál. Nezbývá než mu poblahopřát k vítězství. My máme o čem přemýšlet,“ uvedl krátce pro klubový web kutnohorský kouč David Štursa.

FBC Dobruška - FBC Kutná Hora 5:1

Branky: 10. Veronika Kyšková, 18. Adriana Horáková, 26. Victoria Bartošová, 42. Veronika Eimannová, 50. Veronika Kyšková - 48. Melánie Dubská. Třetiny: 2:0, 1:0, 2:1