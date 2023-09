Florbalisté Kutné Hory odehráli první dva divizní zápasy nové sezony. Nejprve zvládli zápas proti Klatovům, pak podlehli vysoko plzeňským Gorilám.

Z florbalového utkání přípravného turnaje na Klimešce Kutná Hora - Florbal Ústí | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Klatovy - Kutná Hora 6:10

Kutnohorští hráči nastoupili v Klatovech k prvnímu zápasu sezony. Během první třetiny si Kutná Hora vytvořila dvoubrankový náskok a se vstupem do zápasu tak mohla být nad míru spokojená. Ve druhé třetině však Klatovy dokázaly do zápasu vrátit a vyrovnat skóre. Ani to však hráče Kutné Hory nerozhodilo a zápas dovedli do vítězného konce.

„První třetina začala opatrně na obou stranách. My jsme však využily chyby soupeře a udělali si příjemný náskok do dalšího průběhu zápasu. Vstup do druhé třetiny se nám moc nevydařil a soupeř se dostal na koně a srovnal. Vyrovnaného skóre jsme se však nezalekli, soupeři odskočili a zajistili si první výhru sezony,“ uvedl trenért hostů Adam Rowe.

Branky: 25. Martin Benda, 27. Pavel Honzík, 29. Lukáš Netrh, 45. Lukáš Netrh, 49. Tomáš Joachimsthaler, 60. Jaroslav Jiřík - 3. Petr Vávra, 9. Jiří Petrásek, 26. Josef Chalupa, 34. Michal Trník, 38. Ondřej Spurný, 48. Petr Vávra, 50. Josef Chalupa, 54. Martin Zelený, 58. Jan Novotný, 60. Petr Vávra. Třetiny: 0:2, 3:3, 3:5.

Gorily Plzeň -Kutná Hora 12:1

Druhý zápas sezony se výrazně nepovedl. Ač byl úvod utkání celkem vyrovnaný, Plzeň postupem času více a více kontrolovala hru, a oproti hostům z Kutné Hory využila svoje brankové příležitosti. Hráči se přizpůsobili hře domácího celku a i s přispěním únavy nedokázali se zápasem nic udělat.

„Nevím jak začít. Mnoho emocí, myšlenek… Tentokrát se nám odrazil přístup k letní přípravě. Jak fyzicky, tak herní připraveností. Soupeř nám ukázal naší hranici, kam se potřebujeme dostat. Vyškolil nás z produktivity, ale musíme to brát jako odrazový můstek k naším lepším výkonům. Musíme se lépe připravit,“ přiznal kutnohorský trenér.

Branky: 8. Ondřej Hlinovský, 11. Ondřej Budek, 13. Jiří Kratina, 25. Tomáš Pour, 35. Tomáš Pour, 37. Jan Šobotník, 37. Ondřej Hlinovský, 43. Ondřej Budek, 48. Jan Šobotník, 50. Ondřej Sihelský, 54. Ondřej Budek, 60. Ondřej Budek - 58. Lukáš Drahný. Třetiny: 3:0, 4:0, 5:1.

Další zápas odehrají muži A na domácí půdě v sobotu 24. září od 18 hodin proti Dačicím.