Florbalistky Kutné Hory tento rok spadají do skupiny východ, a proto nesou nálepku nováček soutěže - skupiny. Ve srovnání s minulými sezonami, kdy spadaly do skupiny západ, se nejen holkám na navigacích podstatně zvýšily dojezdové vzdálenosti a časy, ale také se utkaly s týmy, se kterými se nikdy dříve nepotkaly. S novou skupinou zatím popasovaly statečně a drží se prozatím na bronzové příčce ligové tabulky. Na druhou Jihlavu ztrácí pouhé dva body a mají zápas k dobru. A čeká je ještě několik dalších utkání.

Z florbalového utkání první ligy žen Kutná Hora - Týn nad Vltavou | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Nástup do sezony byl v týmu žen více než zajímavý. Holky zpočátku trénovali hráči mužského A týmu Tomáš Pešl a Petr Listík s výpomocí bývalé hráčky Kutné Hory Nikoly Kuchařové. Celou trojici doprovázel také Martin Němec, který v ženském trenérském týmu působí již řadu let. Po několika málo odehraných zápasech se k holkám vrátil trenér David Štursa, který ke konci sezony 2022/23 klub opustil. Kutnohorská rodina se mu však zapsala do srdíčka a nyní už u holek opět působí v tandemu s již zmiňovaným Martinem Němcem.

Tým žen do svých řad přivítal také dvě hráčky, a to Kateřinu Heblíkovou a Kristýnu Venclovou. Prvně jmenovaná nejdříve doplnila obranou složku a tvořila dvojici s Kateřinou Moravcovou. Nyní se však spíše pohybuje v útoku. Působila jak v týmu Pardubic, tak v Přelouči. Venclová naopak posílila útočné pásmo, ale nedělá ji problém zaskočit také někoho z beků, když je potřeba. Kristýna obohatila kutnohorský tým o zkušenosti z týmů jako jsou Tatran Střešovice, IBK Hradec Králové, Orel Přelouč, či FC Dynamo Pardubice.

Skóre je zatím nakloněné na kutnohorskou stranu v poměru 69 vstřelených branek ku 49 obdrženým. Nejvíce gólů ženy nasázely do branky Dačic. Skóre se drží na hodnotách 12:1. Holky doposud odehrály čtrnáct zápasů a do konce února jich ještě osm dalších čeká.

Každý hráč florbalu dobře ví, že kanadské body nejsou vše a na výhře se vždy podílí každý jednotlivý hráč týmu. Zároveň ale víme, že každý tým má své ostřílené kanonýry. Nejvíce kanadských bodů v týmu žen doposud podle statistik nasbíraly Natálie Trpišovská, Kristýna Venclová, Melánie Dubská, Natálie Dubská a Natálie Beranová.

Další ligové utkání sehrají kutnohorské florbalistky v sobotu, kdy se představí na palubovce IBK Hradec Králové.