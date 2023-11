Florbalistky Kutné Hory si ze dvou domácích zápasů první ligy odnesly plný počet bodů. Nejprve si poradily s týme Horní Suchá, pak zdolaly i Svitavy. Domácí hráčky nastřílely soupeřkám v obou duelech po sedmi gólech.

Z florbalového utkání play off první ligy žen Kutná Hora - Česká Lípa (9:4) | Foto: Filip Wohák

Prvním zápasem víkendu bylo utkání proti FbK Horní Suchá. Ženy Kutné Hory v něm výrazně dominovaly a zaslouženě vyhrály v poměru 7:3. Dominance byla vidět hned po první třetině, když výběr Davida Štursy vedl 3:0. V zápase se nejvíce blýskly sestry Dubské, které nasbíraly celkem 7 kanadských bodů. Hráčkou utkání byla vyhlášena brankářka Lucie Melicharová, která svými 44 zásahy pomohla k výhře.

„První dvě třetiny z naší strany přesně podle pokynů, v třetí už jsme se nechali strhnout ke hře nahoru a dolů a v té byl soupeř se skvělou brankářkou vyrovnaným týmem,“ uvedl pro web florbalového klubu FBC Kutná Hora domácí kouč David Štursa. „Pro nás jasné ponaučení, že nám věci fungují, ale musíme udržet koncentraci šedesát minut. Máme stále na čem pracovat,“ přidal Štursa.

„Velmi hořké utkání po dlouhé cestě. Bohužel nám dělají stále problém vstupy do zápasů, a to prohrálo utkání. Děkujeme soupeřům za férové utkání a přejeme jejich hráčce brzké uzdravení,“ podotkl trenér hostů Josef Březina.

Do zápasu s týmem Svitav vstoupily oba týmy velmi opatrně. Prvního gólu se diváci dočkali až po trefě Trpišovské v 19. minutě. Druhá třetina už vypadala o poznání lépe pro kutnohorské hráčky. Do šaten se z ní totiž odcházelo za stavu 5:0. Dlouho to vypadalo, že brankářka Petráková udrží čisté konto. To se ale nestalo. To však nic nemění na tom, že tým žen dokázal vyhrát i druhý domácí zápas víkendu. Konečné skóre bylo 7:2 ve prospěch domácího výběru. Hráčkou zápasu byla vyhlášena Natalie Trpišovská, nejvíce bodů nasbírala Natálie Dubská.

„Z utkání mám smíšené pocity. Ano, vítězství, možná na první pohled snadné, ale tak tomu nebylo. Chyběl nám hlavně pohyb a z toho pramenilo až neuvěřitelné množství chyb. Musíme se z chyb poučit a příště být zase tím týmem, kterým chceme být,“ řekl kutnohorský trenér Štursa.

„Pro nás to byl těžký zápas s okleštěnou sestavou. Našim hráčkám nejde odepřít bojovnost, ale na víc to nestačilo,“ hlesl vedoucí družstva Svitav Luboš Jirčík.