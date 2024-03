Florbalistky Kutné Hory sehrály dva semifinálové duely první ligy s FAT PIPE Tigers Start98. Přestože soupeřky byly papírovými favoritkami, kutnohorský celek je v sobotu překvapil a vyhrál. Ovšem doma se cesta za velkým finále zkomplikovala. Start ukázal svou sílu a přehrál domácí FBC v poměru 2:3 v odvetném nedělním zápase.

Z florbalového utkání play off první ligy žen Kutná Hora - Horní Suchá (8:3) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

FAT PIPE Tigers Start98 – FBC Kutná Hora 3:6

V sobotu předvedl tým žen fenomenální výkon. Na palubovce Startu98 nastoupil kutnohorský tým ve velkém tempu a vybudoval si velmi komfortní vedení v zápase. Po první třetině vedly hostující hráčky již o dva góly. Na začátku druhé části pak přišly se dvěma rychlými zásahy a rázem vedly již 1:5. Na konci druhé třetiny pak přišlo drobné zdramatizovaní duelu. Protihráčky z Prahy se v rozmezí dvou minut dokázaly hned dvakrát prosadit. To bylo však vše, co skvělá Melicharová v bráně pustila za svá záda. Hostující FBC pak jen v závěru třetí části korigovalo utkání a bránilo snahu protihráček otočit vývoj duelu v šesti lidech v poli.

„První krok je za námi. V zápase bylo z naší strany hodně hezkých momentů, ale také i ty, ze kterých se musíme na zítřek poučit. Děkujeme fanouškům, kteří nás přijeli podpořit, rozhodčím a soupeři za hezký aktivní zápas,“ uvedl na webových stránkách kutnohorského klubu trenér David Štursa.

Branky: 3. Kristýna Jirásková, 35. Mayya Lytorova, 37. Karolína Mezerová - 2. Kristýna Venclová, 6. Melánie Dubská, 12. Lucie Spěváčková, 23. Natálie Beranová, 25. Kristýna Venclová, 54. Kristýna Venclová. Třetiny: 1:3, 2:2, 0:1.

FBC Kutná Hora – FAT PIPE Tigers Start98 2:3

Druhé semifinálové utkání, které se přesunulo do Kutné Hory, už tak úsměvné pro kutnohorské fanoušky nebylo. I přes úžasných 267 diváků ženoucích domácí kupředu se nepodařilo obhájit vítězství a postoupit do finálové série.

Začátek byl hodně taktický, ani jeden tým nechtěl udělat chybu. Týmy volily opatrné rozehrávky a postupný posun kupředu. Z této hry více vytěžily hráčky FBC, když v 19. minutě správně zamířila Trpišovská a do šaten se šlo za sympatického stavu 1:0. Naopak druhá část byla peklem pro příznivce kutnohorského florbalu. Hráčky Tigers jako by našly druhý dech. V průběhu třetiny otočily vývoj utkání. Při druhé siréně byl stav nepříznivý – 1:2. Asi největším problémem však byla třetí třetina a neproměnění přesilovek. Hráčky týmu, který momentálně zaostával o dva góly, dostal hned tři početní výhody. Půl minuty se dokonce hrála přesilová hra pět na tři. Ovšem ani to nestačilo na vyrovnání, popřípadě zvrácení vývoje zápasu.

Konečný výsledek 2:3 pro pražský Start98 znamenal odvrácení mečbolu a přesun série zpět do Prahy na SH Jižní Město.

„Z naší strany přišel na hřiště jiný tým než včera. Bohužel první dvě třetiny jsme neplnili ani jeden ze dvou základních pokynů, které jsme si před zápasem dali. I tak to byl hezký zápas, který jsme do poslední minuty nevzdali. Nic nekončí. Děkuji fanouškům za podporu, těšíme se na podporu v Praze. Soupeři blahopřejeme k vítězství. Jedeme dál,“ uvedl po druhém utkání Štursa.

Branky: 19. Natálie Trpišovská, 49. Dominika Němcová - 31. Monika Škorpová, 36. Karolína Mezerová, 49. Kristýna Jirásková. Třetiny: 1:0, 0:2, 1:1.