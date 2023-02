„Okleštěná sestava, ne zcela zdravé hráčky a výsledkem byl výkon, který nelze rozhodně označit za náš stoprocentní. Jsem rád, že holky přesto vítězství doslova urvaly, i takové zápasy jsou potřeba,“ radoval se z vítězství kutnohorský trenér David Štursa. „Soupeře musím pochválit za rychlou hru, především jeho protiútoky nám dělaly problémy celý zápas,“ přiznal hostující kormidelník.

Branky: 1. Pavlíková, 29. Halamová, 30. Ševčíková, 33. Pavlíková, 46. Zikmundová - 4. Dubská, 6. Labudová, 6. Forštová, 7. Novotná, 38. Klepalová, 46. Labudová, 52. Moravcová. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Zásahy brankářů: Soukupová 27 - Miksová 26. Třetiny: 1:4, 3:1, 1:2.

Hlízovská výhra byla pohodová, hattrick nasázel střídají Švec

Florbal Ústí - FBC Kutná Hora 2:9

„Oproti předešlému utkání lepší pohyb, chuť hrát rychle s tlakem a důrazem na soupeře a výsledkem jsou zasloužené tři body. V tomto zápase jsme až na krátký úvod ve druhé třetině plnili, co jsme si řekli a byla radost se na to dívat,“ lebedil si trenér kutnohorských florbalistek. „Zapadá to do sebe, jdeme krok po kroku. Cíl je splněn ze čtyř pětin. Děkuji soupeři za přátelské přivítání, zápas a přejeme mu hodně úspěchů,“ dodal Štursa.

Branky: 20. Mrázová, 59. Bratschaedlová - 5. Trpišovská, 11. Ašenbrennerová, 20. Forštová, 28. Klepalová, 41. Klepalová, 46. Voldřichová, 49. Voldřichová, 59. Labudová, 59. Ašenbrennerová. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Zásahy brankářů: Goltschová 14 - Petráková 12. Třetiny: 1:3, 0:1, 1:5.