„První krok rovná se první bod v sérii. Co jsme celý rok trénovali, to jsme předvedli. Holkám bych chtěl poděkovat za předvedený výkon, fanouškům za kulisu a soupeřkám za utkání,“ uvedl po prvním utkání série kutnohorský trenér Josef Chalupa.

Branky KH: 8. Beranová, 8. Dubská M. (Němcová N.), 26. Labudová (Klepalová), 28. Výborná (Němcová N.), 30. Výborná (Němcová N.), 38. Dubská N. (Trpišovská), 42. Voldřichová (Němcová D.), 48. Němcová N. (Dubská M.), 59. Němcová D. (Voldřichová). Vyloučení: 0:4. Využití: 1:0. Střely na branku: 46:29. Diváci 84.

Česká Lípa - Kutná Hora 2:9 (0:3, 2:4, 0:2)

„Jeli jsme do Lípy sérii ukončit a za tímto cílem jsme si kromě pár prvních nervozních minut od začátku šli. První krok play off je za námi, teď si můžeme nechat nějaký čas na vítězný pocit a pak už musíme přepnout na příští víkend. Děkuji celému týmu za předvedený výkon, soupeři děkujeme za fér sérii a přejeme mu do budoucna hodně nejen florbalových úspěchů. A Kačko, tohle vítězství je pro tebe,“ komentoval druhé vítězství série druhý z koučů kutnohorských žen David Štursa.

Branky KH: 10. Trpišovská (Klepalová), 12. Trpišovská (Němcová D.), 19. Výborná (Dubská N.), 23. Trpišovská (Výborná), 26. Trpišovská (Němcová N.), 29. Trpišovská, 32. Trpišovská, 42. Klepalová (Dubská N.), 54. Helclová (Labudová). Bez vyloučení. Střely na branku: 26:30. Diváci 54.

Kutná Hora: Petráková, Miksová – Dubská M., Výborná, Ašenbrennerová, Knížová, Němcová N., Trpišovská, Labudová, Moravcová, Voldřichová, Klepalová, Helclová, Beranová, Forštová, Dubská N., Němcová D.

Ve 2. kole play off narazí ženy Kutné Hory na třetí tým po základní části – TJ Sokol Královské Vinohrady. Série hraná na dva vítězné zápasy začne v sobotu 11. března v Praze na Vinohradech. Odveta bude na programu hned o den později, v neděli se série přesune do Kutné Hory.