/VIDEO, FOTOGALERIE/ Kutnohorské florbalistky vyřadily soupeřky z Horní Suché (8:3, 4:5 pp) a míří do dalšího kola vyřazovací části první ligy. V tom se střetnou buď s Jihlavou nebo Hradcem Králové. První utkání bylo rozhodnuté už po první třetině, kterou kutnohorské ženy vyhrály 6:0. Druhý mač na palubovce soupeřem byl hodně vyrovnaný a hostující hráčky rozhodly v prodloužení. Díky tomu slaví postup do další fáze soutěže.

Z florbalového utkání play off první ligy žen Kutná Hora - Horní Suchá (8:3)

FBC Kutná Hora – FbK Horní Suchá 8:3

Ženy se vytáhly s nádherným výkonem. V domácí hale Klimeška rozdrtily své soupeřky z Horní Suché v poměru 8:3. Vše rozhodlo prvních deset minut, kdy se v průměru za každé dvě minuty zvýšilo skóre o jednu branku. Pak už jen domácí florbalistky kontrolovaly stav. Až na tři zaváhání se jim to podařilo a dovedly utkání do šťastného závěru. Výhra 8:3 na domácí půdě znamenala první bod do série hrané na dvě vítězná utkání.

Střelecky nejúspěšnější byla trojice Klepalová (2+1), Venclová (2+1) a Výborná (2+0). Hráčkou utkání byla vybrána Sabina Ašenbrennerová.

Prohlédněte si proměněné trestné střílení Lucie Spěváčkové, radost fanoušků a gólový rituál samotné hráčky

Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský

„První krok je úspěšně splněný. Výborný vstup do utkání, první třetina nám vyhrála zápas. Soupeř pak přidal a začal vyrovnaný florbal. Přepínáme na zítřejší výlet, na odvetu, která začíná za stavu 0:0. Musíme se precizně připravit a předvést svůj top výkon,“ uvedl po prvním utkání série na klubových webových stránkách trenér Kutné Hory David Štursa.

„Bohužel jsme udělali přesně to, co jsme nechtěli a trenér domácích to vystihl přesně ´dali jste nám náskok´. A to nás stálo zápas. Od druhé třetiny už to bylo utkání, které jsme chtěli hrát a taky to tak potom vypadalo,“ okomentoval zápas hostující trenér Josef Březina. „Objednejte halu na středu,“ přidal Březina.

Branky: 3. Melánie Dubská, 6. Lucie Klepalová, 7. Lucie Klepalová, 9. Dominika Výborná, 10. Lucie Spěváčková, 17. Kristýna Venclová, 24. Kristýna Venclová, 39. Dominika Výborná - 24. Alexandra Glasová, 33. Marika Marečková, 53. Hana Brůžková. Třetiny: 6:0, 2:2, 0:1.

FbK Horní Suchá – FBC Kutná Hora 4:5 pp

Druhý zápas nebyl tak jednoznačný jako ten první. Výkony byly vyrovnanější a utkání šlo až do prodloužení. Kutnohoračky však do duelu vstoupily dobře, vybudovaly si náskok dvou branek. Ten se však postupně ztenčoval až do vyrovnání na 4:4. Zápas tedy musel jít do prodloužení, ve kterém dominoval tým v čele s trenérem Davidem Štursou. Po osmi minutách nastavení však bylo hotovo, když Venclová správně zamířila a rozhodla celé utkání.

Hráčkou utkání byla tentokrát vybrána brankářka Melicharová, která svými zákroky hasila nejednu nebezpečnou šanci soupeřek.

Teď již ženy čekají na výsledek série Jihlavy s Hradcem, která je zatím nerozhodná 1:1 na zápasy.

Prohlédněte si gólovou radost kutnohorských příznivců v domácím zápase

Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský

„Je to tam! Krásné utkání se šťastným koncem pro nás. Soupeř si zaslouží velkou pochvalu a respekt. Celou dobu hrál aktivně, působil nám problémy a donutil nás hrát na své maximum. Což je super, přesně takové zápasy potřebujeme. Děkuji svým hráčkám za předvedený výkon, bojovnost, nasazení. Užijeme si krásný pocit a už zítra musíme přepnout na příští víkend. Díky pořadatelům, rozhodčím a super fanouškům obou kotlů,“ radoval se kutnohorský kouč Štursa.

„V první řadě přeji soupeři šťastnou cestu play off a co nejlepší úspěch. Utkání prohrál tým, který se na začátku lepil, jak to jen šlo a nevěděli jsme, jak to s námi vůbec bude. Holky si zaslouží poděkování, jak to zvládly i přes zranění a všechny problémy, které byly. Bohužel je konec a to bolí, ale příští sezonu se vrátíme lepší a silnější,“ řekl odhodlaně kouč Horní Suché Josef Březina.

Branky: 19. Alexandra Glasová, 31. Marika Marečková, 48. Andrea Pastušková, 49. Marika Marečková - 9. Natálie Beranová, 14. Sabina Ašenbrennerová, 32. Lucie Klepalová, 42. Kristýna Venclová, 69. Kristýna Venclová. Třetiny: 1:2, 1:1, 2:1, - 0:1.