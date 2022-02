„První dvě třetiny jsme se nedokázali dostat do zápasového tempa. Holkám zápas celkově nesedl. Chyběl nám pohyb v útočné fázi. V obraně jsme vytvořili spoustu nepřesností a soupeř toho dokázal využit. V poslední části jsme se konečně dostali do tempa, ale nepodařilo se nám vstřelit rozdílovou branku. Herně se nám nedařilo, ale i tak holky dokázaly zápas ubojovat do vítězného konce,“ komentoval utkání Tomáš Reinert z kutnohorského tábora.

Divizní Čáslav dostala od třetiligových Záp tvrdou lekci

Poslední dva zápasy základní části odehrají ženy na domácím hřišti ve sportovní hale Klimeška. V sobotu 19. února od 18 hodin hostí TEXAS LONGHORNS, o den později, tedy v neděli 20. února od 15 hodin družstvo FBŠ Slavia Plzeň.

Branky KH: 4. Tlapáková (Doležalová), 11. Doležalová (Němcová), 20. Tlapáková (Doležalová), 62. Ašenbrennerová (TS). Vyloučení: 0:2. Bez využití. Střely na branku: 33:18.

Kutná Hora: Miksová (Petráková) - Ašenbrennerová, Doležalová, Tlapáková, Šimůnková, Novotná, Němcová, Drahokoupilová, Výborná, Trpišovská, Helclová, Moravcová.