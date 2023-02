„Dobré útoku, do obrany už horší. Soupeř byl na naší polovině nebezpečný a působil nám problémy, na které se musíme zaměřit v posledních trénincích před play off. Také jsme po celý zápas měnili sestavu, aby se do hry dostaly všechny hráčky a zkoušeli různé varianty,“ hodnotil výkon ženského družstva trenér Kutné Hory David Štursa.

„V poslepované sestavě to pro nás bylo těžké utkání, kde jsme na soupeře nestačili zejména v rychlosti. Pozitivním je třetí třetina a taky kvalitní výkon naší brankářky,“ hledal na porážce pozitiva hostující kormidelník Tomáš Kozlík.

Florbalisté se poučili z chyb a druhý mač ovládli. Série je vyrovnaná

Play off začne hned o následujícím víkendu. Kutná Hora poměří své síly s Českou Lípou. První utkání se hraje v sobotu v Kutné Hoře v hale Klimeška od 17.30 hodin. V neděli se hraje u soupeře, případný třetí zápas ve středu opět na kutnohorské půdě.

Branky: 9. N. Dubská, 29. Labudová, 36. M. Dubská, 37. N. Dubská, 38. Výborná, 42. Labudová, 51. Knížová - 47. Kračunová, 53. Zemanová, 57. Vajdlová. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. Diváci: 70. Zásahy brankářek: Petráková 10, Miksová 4 - Pokorná 28. Třetiny: 1:0, 4:0, 2:3.