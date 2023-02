„Výkon je výsledkem tréninků, ve kterých se poslední dobou nezaměřujeme pouze na florbal. Jsem rád, že nám to do sebe zapadá. Holky si výsledek za výkon zasloužily, od začátku do konce byly v zápase a hrály, co jsme si řekli,“ radoval se z vysokého vítězství trenér Kutné Hory David Štursa.

„V oslabené sestavě nám soupeř nedal šanci a zaslouženě zvítězil. Děkuji soupeři za utkání a přeji štěstí do dalších zápasů,“ hlesl po utkání hostující kormidelník Tomáš Mendl.

Krajská liga: Další výhra pro Žebrák, dařilo se i Černošicím a Kutné Hoře

Branky: 6. Moravcová, 6. Němcová, 8. Helclová, 11. Ašenbrennerová, 11. Klepalová, 12. Výborná, 13. Forštová, 18. Beranová, 28. Klepalová, 34. Dubská, 38. Beranová, 39. Němcová, 45. Dubská, 47. Ašenbrennerová, 49. Dubská, 49. Klepalová, 55. Ašenbrennerová, 56. Labudová - 15. Drunecká. Zásahy brankářů: Miksová 11 - Boháčová 23. Třetiny: 8:1, 4:0, 6:0.

K. Hora – Rudý dračice Týn 8:5

„Zápas nebyl tolik o florbalu jako tvrdosti a důrazu. První dvě třetiny jsme se s tímto stylem hry srovnávali, ve třetí už jsme si hráli svoji hru a výsledek se dostavil. Tento víkend nás zase posunul o kus dál, jdeme dál za svým cílem, který jsme si stanovili,“ těšilo kutnohorského kouče Štursu.

„Do zápasu jsme vstupovaly s oslabeným týmem. A to se ukázalo jako zásadní. Se soupeřem jsme hrály vyrovnaný zápas do konce druhé třetiny. Bohužel, v poslední třetině už jsme neměly energii soupeře uběhat,“ litovala vedoucí hostujícího družstva Denisa Příhodová.

Branky: 2. Klepalová, 25. Klepalová, 29. Labudová, 32. Beranová, 33. Klepalová, 48. Dubská, 49. Výborná, 54. Labudová - 7. Bočková, 15. Bezpalcová, 17. Stašková, 28. Vrbková, 37. Bočková. Zásahy brankářů: Petráková 17 - Podlahová 27. Třetiny: 1:3, 4:2, 3:0.