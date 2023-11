Deváté kolo divize florbalistů odehráli muži FBC Kutná Hora proti týmu TJ Sokol Královské Vinohrady B. A neúspěšně. Pro výběr trenéra Adama Rowe to je již čtvrtá prohra v řadě. Další šance ukázat své výkony a zvrátit nehezkou sérii bude v sobotu 11. listopadu v 18 hodin ve sportovní hale Klimeška.

Z florbalového utkání přípravného turnaje na Klimešce Kutná Hora - Florbal Ústí | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Na začátku zápasu se týmy postupně „oťukávaly“. Až v šestnácté minutě otevřel skóre tým z Vinohrad. Na to dokázali Kutnohorští rychle odpovědět dvěma góly a otočit hru na svou stranu. Druhá třetina nebyla, co se týče vývoje poměru vstřelených branek, moc plodná. Minutu před druhou sirénou ale vstřelil branku M. Trník a Kutná Hora již vedla s komfortním náskokem. Avšak třetí část přinesla obrat v neprospěch kutnohorského výběru. Po vyloučení M. Trníka domácí využili přesilovku. Poté přidali i další trefu a rázem bylo vyrovnáno. 55. a 56. minuta byly plné zvratů. Po dvou rychlých brankách soupeřů a jedné Kutné Hory byl stav 5:4. V koncovce celého zápasu již kutnohorský výběr nedokázal najít odpověď ani při hře v šesti bez brankáře. Prázdnou bránu využil naopak soupeř a upravil stav na konečných 6:4.

„Počítali jsme, že soupeř bude florbalovější, což se také potvrdilo. My jsme se dlouho rozehrávali. Trvalo nám, než jsme se dostali do tempa,“ přiznal na webu kutnohorského klubu hostující trenér Adam Rowe. „Druhá třetina od nás byla už lepší, byli jsme trpěliví, plnili jsme pokyny. Bohužel jsme neproměnili spoustu šancí, které by možná pomohly ke klidnějšímu průběhu na naší straně. Třetí třetina nám nevyšla a soupeř trefil vše, co se dalo. Snad budeme v příštím zápase lepším týmem až do konce utkání,“ přidal Rowe.

„Soupeř hrál v tempu, což nám určitou část zápasu činilo potíže. Postupem času jsme se s tím však srovnali a začali se prezentovat více svou hrou. Ve třetí třetině skvělá otočka, konečně nám to tam začalo padat a výsledkem je výhra,“ řekl kouč domácích Gustav Ondrejčík.

TJ Sokol Královské Vinohrady B - FBC Kutná Hora 6:4

Branky: 16. Lukáš Chvátal, 43. Jan Pinkas, 50. Matěj Špaček, 55. Jan Švejda, 55. Vít Neuman, 60. Jan Otta - 18. Michal Trník, 19. Lukáš Drahný, 40. Marek Trník, 56. Jakub Jedlička. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Třetiny: 1:2, 0:1, 5:1.