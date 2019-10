Zajímavý florbalový večer nabídla v neděli kutnohorská sportovní hala Klimeška, která hostila utkání florbalové Superligy mezi pražskou Spartou a týmem Pardubic. Diváci mohli vidět, jak šla Sparta v první třetině do vedení 2:1, druhá třetina skončila nerozhodně, ve třetím dějství přidali Pražané dvě branky a nakonec zvítězili výsledkem 6:3.

Florbalisté Sparty Praha porazili v kutnohorské hale Klimeška Sokoli Padubice 6:3. | Foto: Deník / Michal Pavlík

Skóre otevřel pražský Pažák, který v šesté minutě využil přihrávku od Zouzala, druhou branku Sparty přidal v desáté minutě Pruner po asistenci Ujhelyiho. Pardubičtí florbalisté vstřelili první branku až v osmnácté minutě, když se prosadil Přemek Pakosta. První část utkání skončila vedením Sparty v poměru 2:1. Ve druhé třetině padly celkem čtyři branky, po dvou na obou stranách. Nejprve vyrovnal na 2:2 pardubický Žáček, v devětadvacáté minutě poslal pardubické Sokoly do vedení David Petržela. Pražské mužstvo si ale v posledních dvou minutách dokázala vzít vedení zpět, v osmatřicáté minutě skóroval Juha, dvacet vteřin před konce druhé třetiny dal čtvrtou branku Sparty Zouzal. Ve třetí části utkání padly dvě branky, obě do pardubické brány, první dal Pruner v šestapadesáté minutě po přihrávce Garčara, druhou v devětapadesáté minutě Čermák, asistenci zaznamenal Juha. Utkání skončilo výhrou Sparty 6:3, kutnohorský odchovanec Michal Kareš, hájící barvy pražského týmu, do utkání nenastoupil.