V první třetině dávali branky pouze Kutnohorští. V brance se mohli spolehnout na vynikající výkon brankáře Bochníčka a čtyřmi góly dali ráz celému utkání. Ostatní dvě třetiny z kutnohorské strany nebyly moc povedené, hosté podali nepřesvědčivý výkon, přesto uhráli velmi důležité vítězství v cestě za postupem do play off o Národní ligu.

„Vydřené tři body, naše kvalita ale opět nebyla nejvyšší,“ přiznal Jiří Vokřál, trenér týmu FBC Kutná Hora. „Hlavně v první třetině můžeme děkovat skvělému brankáři, že nás podržel. Od druhé třetiny jsme se dostali také do mnoha šancí, bohužel jsme jich využili jen zlomek. Příští týden musíme být mnohem lepší,“ přidal k hodnocení kutnohorský trenér.

„Výsledek bohužel nevypadá příliš lichotivě, herně to takový rozdíl nebyl. Nepovedená první třetina a soupeř zkušeněji proměňoval své šance, my se tradičně, jakou celou sezonu, na branky strašně nadřeme,“ ulevil si po derby kolínský kouč Petr Cícha. „Sezona sice není povedená, ale není to konec světa, je to sport, budeme bojovat dál,“ dodal Cícha.

Další utkání kutnohorského týmu je na programu v sobotu 21. ledna 2023, kdy ve sportovní hale Klimeška bude k vidění šlágr 18. kola Divize a přímý souboj o první místo v tabulce. Do Kutné Hora přijede pražská Slavia. Zápas začne v 18 hodin.

Branky KH: 7. Martínek (Rejna), 15. Hampl (Schwarz), 16. Petrásek (Jedlička), 18. Schwarz (Tvrdík), 30. Vojtěch (Martin), 49. Hampl (Vávra), 52. Petrásek. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Střely na branku: 39:32.

Sestava KH: Bochníček B. (Dlouhý) - Spurný, Tvrdík, Novotný, Rejna, Schwarz, Petrásek, Jedlička, Hampl, Chalupa, Martin, Vávra, Martínek, Vojtěch, Zelený, Pešl, Listík.