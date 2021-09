FOTO: Florbaloví juniorští mistři světa trénovali na kutnohorské Klimešce

Poslední srpnový týden se v Brně odehrálo florbalové mistrovství světa juniorů, které výtečně dopadlo pro české barvy. Naši reprezentanti do 19 let prošli až do finále a v něm si v dramatické koncovce došli pro zlato a obhajobu titulu z posledního mistrovství světa v kanadském Halifaxu.

Čeští mistři světa se připravovali na Klimešce | Foto: Foto: Michal Vavák

„Kutná Hora a její sportovní komplex Klimeška může být hrdá na to, že novopečení mistři světa si naši halu vybrali pro závěrečné tréninkové soustředění před mistrovstvím světa v Brně. Náramně jim v termínu 17. - 20.srpna posloužila po čtyři dny tréninková hala s umělým povrchem a špičkovými mantinely Swerink a zázemí klubovny pro analýzu herních situací a taktickou přípravu,“ uvedl Michal Vavák, manažer sportovní haly Klimeška. FOTO: Největší bodovou porci přinesli pro Olympii Křída, Dobiáš a Čálková Přečíst článek › Čeští mladíci si v mistrovském turnaji vedli skvěle. Sice na úvod prohráli s Finskem 4:6, pak ale jasně přehráli Slovensko (13:2) a Lotyšsko (12:2). V semifinále zvítězili nad Švédskem po samostatných nájezdech 5:4 a ve finále vrátili Finům porážku ze skupiny, když je porazili 4:3. Florbalové a sportovní publikum se na juniorské mistry světa může těšit v rámci Mezinárodního florbalového turnaje, který se v termínu 2. - 5. února 2022 uskuteční právě na Klimešce.