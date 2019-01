Chrudim - Televizní utkání a zúžená palubovka jakoby začarovala kouzlo ERA-PACKu Chrudim. Ve čtvrteční dohrávce 2. kola CHANCE ligy porazil český mistr zručské Benago těsně 5:4.

Chrudim začala naplňovat výkon hodný mistr hned po pár vteřinách, kdy M. Mareš rozehrál aut na Kovácse a jeho dělovka zapadla za tyč Cristianovy branky. Jenže Benago udeřilo také prakticky z rozehrávky. Galvao získal odražený míč a naservíroval ho před prázdnou bránu Leonardovi – 1:1. A začínalo se od začátku.

Ve 3. minutě Chrudim znovu vedla po pěkné patičce Sidneiho. S vyrovnáním přispěchala Zruč v 10. minutě. Nastřelený aut Azema Brahimi tečoval Dentinho nešťastně do vlastní brány. Poločas nakonec pro sebe „urvali" domácí po hezké trefě M. Mareše – 3:2.

Benago však vstoupilo výborně i do druhé půle a Leonardo překonal Tona – 3:3. Pak však opět úřadovala pravačka Kovácse, po jehož ráně se Cristiano natahoval marně, a když ve 31. minutě využil Záruba zaváhání Marcela při power play, zdálo se být rozhodnuto – 5:3. Benago však přidalo plyn a Galvao při hře bez brankáře snížil na 4:5. Závěrečný tlak hostí vyústil v břevno po střele Rodka do prázdné brány. Hosté tak na bod o pár centimetrů nedosáhli.

Michal Kovács: Musím střílet. Rychlý už nebudu

„Benago má kvalitní tým. Nepodceňoval bych je. Sice jsme byli v roli favorita, ale Zručští vyhlašovali boj o titul. Hrál se vyrovnaný a těžký zápas. Nehráli jsme tak, jak jsme chtěli. Byli jsme nervózní, rozhádaní a dělali jsme zbytečné chyby. Z každé chyby jsme dostali gól. Asi nám nepomohla ani zúžená palubovka. Moc nám to nesedělo," zhodnotil utkání chrudimský střelec Michal Kovács.

Znovu dal dvě pěkné branky ze střední vzdálenosti. „Zkouším střílet pořád. Bez ranky nejsou branky," usmíval se Kovács a dodal: „Max tam dobře stínil, hřiště je malé, a když letí míč na bránu, tak je každá střela nebezpečná. První gól nebyl žádná extra velká rána a stejně míč zapadl k tyči. Střela je moje přednost, tak musím pálit. Rychlý už nebudu."

Marcel Rodek: S trenérem jsme byli v kontaktu přes mobil

Zručský reprezentant Marcel Rodek byl po utkání zklamaný: „Zápas měl pro nás smutný konec. Pro ERA-PACK jsme byli vyrovnaným soupeřem. Kdybychom hráli do zítra, tak ten gól ze zadní tyče nedám. Trochu to beru na sebe. Týmu jsem mohl pomoct více. Azem mi dával krásný míč na zadní tyč, přede mnou se to z ničeho nic vynořilo a poslal jsem to na břevno. Tohle zkrátka musím dostat do brány."

Benago přijelo bez nemocného trenéra, ale v zápase obstálo. „Komunikace byla zvláštní a pofiderní. Bavili jsme se spíše mezi sebou, co si zkusíme zahrát, protože když tam není lodivod, tak je to divné. S Benim jsme byli v kontaktu přes mobil," prozradil Rodek.

FK ERA-PACK Chrudim – FC Benago Zruč n. S. 5:4 (3:2)Branky a nahrávky: 1. Kovács (M. Mareš), 3. Sidnei (Felipe), 16. M. Mareš (Max), 27. Kovács (R. Mareš), 31. Záruba – 1. Leonardo (Galvao), 10. Brahimi, 21. Leonardo (Fogaca), 32. Galvao (Marcelo). Rozhodčí: Řeháček, Nagy. ŽK: Gabčo, Marcelo, Rodek (vš. B). Diváci: 200.



Chrudim: Ton (Žďánský) – M. Mareš, Kovács, R. Mareš, Max – Koudelka, Felipe, Dentinho, Slováček, Záruba, Sidnei, Rešetár. Hrající trenér Dentinho.



Benago: Cristiano (Bezstarosti) – Leonardo, Fogaca, Marcelo, Galvao – A. Simitči, Hochman, Brahimi, Gabčo, Rodek, Stýblo. Trenér Beni Simitči.