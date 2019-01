Zruč nad Sázavou /FOTO, VIDEO/ – Zápas jako hrom sehráli futsalisté Benaga Zruč nad Sázavou a Bohemians 1905 v pátečním utkání 9. kola Chance futsal ligy. K vidění byly krásné akce, góly, zvraty a dramatický závěr s mnoha emocemi. Z vítězství se nakonec radovali domácí, kteří si upevnili druhou příčku v tabulce.

FC Benago Zruč n. S. – Bohemians 1905 5:4 (2:0)

Hned v první minutě se dostal do úniku domácí Lištván, ale nastřelil jen dobře postaveného Vozára v bráně Bohemians. Na druhé straně se otočil do střely Tichý, jenže balon po jeho pokusu minul domácí bránu. Ve 4. minutě vystřelil z dálky Holý, zručský Holeček změnil dráhu letu míče a ten se odrazil od domácí tyče. Horké chvilky tak Zručští přečkali a hra se na chvíli uklidnila, i když míč měli neustále na sálovkách hosté.

Až v 8. minutě se po levé straně jako vítr prohnal Brahimi a bodlem nastřelil břevno Vozárovy brány. V 11. minutě mělo Benago další šanci. Holeček našel na zadní tyči úplně osamoceného Rodka, ale ten se ještě pár vteřin po střele divil, jak mohl odkrytou bránu přestřelit. Domácí se poprvé mohli radovat ve 13. minutě, kdy až na třetí pokus dostal míč do brány Jan Lištván – 1:0. Předtím ještě Vozár vykryl ránu Brahimiho a první střelu Lištvána chytil na brankové čáře obránce „Bohemky". Dvě minuty poté vybídl ke skórování Váňa Amraniho. Ten si položil obránce, už ne však brankáře Vozára. Kormidlo hry tak rázem převzali domácí.

Ke konci první půle vzplály na palubovce emoce, zvlášť po neodpískaném zákroku na Amraniho, ale domácí se rozhodit nenechali. Naopak. Váňa v silovém souboji protlačil míč až na Marcela Rodka, který nádherným lobem v poslední minutě překonal Vozára – 2:0.

Vstup do druhé půle mělo Benago jako Sparta proti Lyonu. To, co celý první poločas domácí budovali, o to za minutu a půl přišli. Nejprve snížil Martin Dlouhý a hned po něm překonal Mareše Zdeněk Sláma – 2:2. Ve 26. minutě postupoval po chybě Lištvána sám na domácí bránu Sláma, ovšem Mareš ho ustál a pak balon vyrazil. Na druhé straně se prodíral hostující Brahimi, jenže jeho ránu Vozár vyrazil mimo tři tyče. Ve 29. minutě napřáhl z dálky Holý a Mareš musel balon vytahovat ze šibenice.

Na začátku závěrečné desetiminutovky se nadechl k velkým věcem zručský Rodek. Nejprve nasadil „jesle" soupeři a připravil gólovou přihrávku pro Petra Váňu – 3:2. Hned na to se Rodek uvolnil na levé straně a před prázdnou bránou našel pro změnu Michala Holečka – 4:2. Rozhodnuto však nebylo, protože ve 33. minutě snížil střelou k tyči znovu na rozdíl jedné branky David Frič – 4:3. Skvělý futsal pokračoval! Ve 35. minutě znovu vyrovnal Martin Dlouhý, když našel skulinu mezi nohami Mareše. Stav 4:4 však nevydržel dlouho. V té samé minutě si Amraniho rozehraný autový kop srazil do vlastní brány David Frič – 5:4.

Bohemians se rozhodli hrát 3 a půl minuty před koncem power play, ovšem žádnou vyloženou šanci si nevypracovali a tak zvítězila zručská defenziva v parádním futsalovém utkání, kterému chyběli pouze televizní kamery.

Statistiky

Branky a nahrávky: 13. Lištván, 20. Rodek (Váňa), 31. Váňa (Rodek), 32. Holeček (Rodek), 35. vlastní Frič – 21. Dlouhý (Holý), 22. Sláma (Dlouhý), 33. Frič (Sláma), 35. Dlouhý (Holý). Rozhodčí: Hofmann – Černý. ŽK: Amrani, Holeček – Tichý, Frič, Holý. Benago Zruč: M. Mareš – A. Simitči, Lištván, Brahimi, Váňa, Amrani, Holeček, Kopecký, Rodek, B. Pospíšil, Veselý. (Kudrna) Trenér Beni Simitči. Bohemians 1905: Vozár – Frič, Holý, Sláma, Tichý, Stejskal, Pleyer, Vodecký, Bellada, Zapletal, Dlouhý. (Vamala) Trenér Vlastimil Bartošek.

VIDEO: Závěrečná power play Bohemians 1905

VIDEO: Ohlasy z utkání pro efutsal.cz

VIDEO: Sestřih utkání

VIDEO: Rozhovory s Benim Simitči a Marcelem Rodkem