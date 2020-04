Hrubá zimní příprava jezdců Auto klubu Markéta proběhla jako obvykle v areálu Olympu Praha ve Stromovce. V poslední březnové dekádě pak měli naplánováno soustředění v chorvatském Goričanu, kde už tradičně zavrčí motory jejich speciálů.

„Jenže asi týden před odjezdem všechno kvůli pandemii padlo a od té doby se nic neděje. Popravdě ani nevím, co bude dál. Všechno závisí na tom, jak dlouho budou panovat zdravotní omezení. Spíš se teď věnuji domácím pracím, zahrádce a tak,“ krčil rameny ostřílený závodník žijící v domku poblíž Kutné Hory.

„Momentálně se připravuji doma. Snažím se samozřejmě makat, což obnáší nějakou fyzickou přípravu, běhání a vyjížďky na kole do přírody. Na motorce jsem ale letos ještě neseděl a podle všeho ještě dlouho sedět nebudu,“ litoval populární „Pepíček“ Franc.

Stadion na Markétě je zavřený i bez koronaviru, protože je v rekonstrukci a stavební technika stojí kvůli úpravám ragbyového hřiště a instalaci nového osvětlení i na dráze. „Původně jsme měli mít možnost si tam teď v dubnu zatrénovat, ale nynější situace to nedovolí. Asi nikdo netuší, co se dá letos očekávat,“ konstatoval mnohonásobný český reprezentant.

Když má chuť, občas se v dílně na břevnovském stadionku, objeví. „Bývám tam brzo, už kolem sedmé. S nikým nepřijdu do styku, s nikým nemluvím. Něco tam na motorkách pošolíchám, nebo s rouškou vyřídím papírování,“ povídal nevesele.

Plány na sezónu se hroutí

Jednačtyřicetiletý veterán měl letos v úmyslu opět kombinovat krátkou a dlouhou dráhu.

„Teď na jaře jsem měl jet ve Svitavách první závod mistrovství republiky, což měl být zároveň rozjezd o poslední české místo v kvalifikačních kolech světového šampionátu. Dlouhá má vypuknout v květnu domácím vrcholem v Mariánských Lázních. Pak měla přijít na řadu první Grand Prix, ta je už ale zrušená,“ vyprávěl sklesle.

Na sezonu se těšil i proto, že loni zaznamenal s českým týmem nebývalý úspěch a rýsovala se možnost na něj navázat. V německé Vechtě totiž slavili stříbro. Letošní ročník je však ohrožen i kvůli uzavření hranic, které se může protáhnout i na měsíce.

Úvahy nad koncem kariéry

„Každoročně křižujeme Evropou od jedné štace ke druhé, a tak to nevidím moc růžově. Závodění bude letos myslím hodně omezené. Nic takového jsem ještě nezažil. Párkrát na jaře nás pozlobilo počasí, ale tohle je úplně něco jiného,“ říká Franc.

Rád by věřil, že bude lépe, a nechce se nechat nahlodat úvahami, že by ho momentální celosvětová krize donutila ukončit dlouholetou kariéru. „To bych nerad,“ prohlásil. „Ale kdyby to mělo trvat moc dlouho a nedalo by se nikam jezdit, tak by mi asi nezbylo nic jiného než to zabalit, věnovat se normálnímu životu a začít se živit jiným způsobem,“ přiznal na závěr Franc.

Josef Franc (41)



Závodník z pražského AK Markéta figuruje v české špičce přes dvacet let. Dvakrát se stal mistrem České republiky na krátké dráze, v letech 2017 a 2018. V Grand Prix České republiky nejlépe dojel sedmý v roce 2012, kdy startoval na divokou kartu. Byl členem družstva, které ve finále mistrovství světa družstev v roce 2013 na Markétě obsadilo čtvrté místo. Zlatou přilbu jel čtrnáctkrát, nejlépe byl osmý v roce 2014. Memoriál Luboše Tomíčka vyhrál v roce 2006.



Je pětinásobným českým mistrem na dlouhých oválech. V této disciplíně slavil největší úspěchy. Ve světovém šampionátu skončil v jednotlivcích dvakrát celkově třetí (2012 a 2017), v soutěži družstev pomohl loni vybojovat senzační stříbro a v roce 2016 bronz.