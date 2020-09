Po posledním utkání předčasně ukončeného uplynulého ročníku si nakonec mohli otřít pot z čela. Právě výhrou v klíčové záchranářské bitvě si futsalisté Olympiku Mělník zachovali na úkor tradiční značky z Vysokého Mýta příslušnost k nejvyšší soutěži. Do čtvrtého ročníku v řadě vstoupí klub už v pátek v pražském Edenu proti domácí Slavii. Navzdory odchodům několika klíčových opor od soutoku (ne)směle zní, že kromě prvořadé záchrany, by si rádi zopakovali rok a půl starou zkušenost s účastí ve vyřazovací části. Reálný cíl, nebo utopie?

SK Olympik Mělník před sezonou 2020/2021 | Foto: Dana Šubová

Futsal v Mělníku – to je už více než desítku let především výborná práce s mládeží. Juniorské výběry ve svých ligách pravidelně útočí na nejvyšší příčky. V aktuální prvoligové éře na ně hodně spoléhá i áčko. V začleňování těch nejlepších z líhně hodlá trenér Jakub Němec pokračovat. Na rozdíl od minulých let ale nebude moci spoléhat na některé tradiční lídry.