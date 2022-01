Domácí až do tohoto zápasu živili naději na čtvrtou příčku zajišťující boje ve skupině o první až čtvrté místo. To se jim ale nepovedlo. Po dobrém prvním poločase po změně stran zcela propadli a nakonec si všechny body odvezli hosté.

Kutná Hora začala parádně, vedla dva nula. Především díky skvěle chytajícímu Dostálovi, ten předváděl po celé utkání fantastické zákroky. Benešov snížil z desetimetrového kopu, ale domácí přidali třetí branku. Do přestávky ubránili dvougólový náskok. Jenže po přestávce odpadli a střelecky se už neprosadili. Zato hosté začali řádit a zasadili domácím pět bodných ran.

„Benešov byl v laufu, měl vítěznou sérii a pro nás to byla poslední šance dostat se do první čtyřky. Museli jsme je navíc porazit vyšším rozdílem. První půle byla z naší strany perfektní, hráli jsme zodpovědně. Vše vypadalo tak, jak mělo. Vedli jsme o dva góly, ale po přestávce jsme úplně vypadli z role, oni přidali,“ hodnotil utkání hrající trenér kutnohorského mužstva David Mukařovský. Ve druhém poločase jsme se vůbec nedostali do tempa, ono trestali naše individuální chyby, třeba moje,“ sypal si popel na hlavu Mukařovský. „Nás držel gólman, chytal úžasně. Jenže do zápasu už jsme se nevrátili. Gól jsme už nedali a dohrávali jsme s hlavou dole,“ konstatoval kouč domácího celku.

FOTO: Herní prověrky začala divizní Kutná Hora porážkou od Nymburka

Na Kutnou Horu tak zbylo místo ve druhé polovině tabulky. „Je po nadějích. Ale jsme v soutěži první sezonu, potřebovali jsme se rozkoukat. Časem to bylo stále lepší, porazili jsme i týmy z horních pater tabulky. Začali jsme vyhrávat a šlo to nahoru, i bodově jsme se dotáhli. Teď budeme hrát o páté až osmé místo, ale aspoň musíme skončit před Kolínem, abychom se mohli pohecovat s Michalem Škopkem (trenér Kolína – pozn. red.). Snad soutěž dohrajeme důstojně,“ přeje si David Mukařovský.

Branky: Král (Laštovka), Laštovka (M. Vojtíšek), M. Vojtíšek (Laštovka) - Průcha (2. pk), Rozsypal (Dvořák), Šlejmar (Kruzert), Sklenička (Mareš), Sklenička (Rozsypal), Mareš (Franěk). Poločas: 3:1.

Kutná Hora: Dostál - Vokoun, Biroš, Tuzar, Pacák, Tugsmandakh, M. Vojtíšek, Král, Mukařovský, Laštovka.

Tenisáci Benešov: Franěk - Kruzent, Průcha, Sklenička, Rozsypal, Šlejmar, Rabiňák, Mareš, Dvořák.