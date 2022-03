Hokejová cesta Kamila Hajšmana je skutečně zajímavá. Plzeňský rodák začínal s hokejem v Třemošné, v mládežnických kategoriích se ale přesunul zpátky do svého rodného města. V kategorii do osmnácti let podával skvělé výkony a vysloužil si místo i v reprezentaci. V juniorských letech následoval odchod na jednu sezonu do Švédska a poté návrat.