Duklu k pozici favorita opravňovalo třetí místo v tabulce základní části, soupeř z Českého ráje postoupil že šesté příčky.

V sobotu byl při výhře 37:25 nejlepším střelcem Dukly se devíti přesnými zásahy Matěj Klíma. O den později, kdy Pražané zvítězili 32:25, od něj převzal štafetu se sedmi góly Jan Blecha.

Trenér Daniel Čurda byl s výsledky pochopitelně spokojený. „Jičín nám dělal problémy, kousal. Zejména proto jsme v prvních poločasech nedali jasné šance. Kdybychom je proměnili, tak jsme vedli o víc než o jednu branku a byli trošku klidnější. Ale já si vážím toho, co se nám povedlo v obou střetnutích. To znamená, že jsme dobře vstoupili do druhých poločasů, uklidnili se, vytvořili si náskok a ten už v pohodě udrželi,“ hodnotil dvojici zápasů v pražské Ruzyni.

Odvety jsou na programu příští víkend na palubovce v Jičíně, přičemž o postupu Dukly, pokud naváže na pražské triumfy, může být rozhodnuto hned v sobotu.