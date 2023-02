Béčko Strakonic patří i v letošní druholigové sezoně k předním týmům soutěže, po 12. kole mu patřila třetí příčka se ziskem 16 bodů, zatímco Sparta na posledním 11. místě měla na svém kontě pouhé 3 body. V podzimním vzájemném utkání strakoničtí doma Kutnou Horu porazili vysoko 43:26 a do nedělní odvety v Kutné Hoře nastupovali v roli vysokého favorita.

A to také začali od úvodních minut naplňovat, v polovině 5. minuty vedli 0:3, na začátku 9. minuty 3:6, ve 14. minutě 4:9 a v 17. minutě 5:10. Hráči Sparty se od začátku utkání jen těžko prosazovali přes pozornou obranu hostí a mnohé vychytal jejich brankář. Ale ve druhé polovině prvního dějství se přece jenom hra i produktivita domácích zlepšila o to se projevilo i na průběžném výsledku utkání. Dokázali dokonce čtyřmi brankami v řadě do 28. minuty vyrovnat na 12:12. Poslední slovo ale měli přece jenom v závěru hosté, kteří v předposlední minutě ze sedmičky stanovili poločasový výsledek ve svůj prospěch na 12:13.

Bohemia předvedla s Kutnou Horou obrat, soupeř vrátil direkt i s úroky

Druhý poločas začala Sparta podobně, jako ten první. Příliš se jí nedařilo v obraně a také v útoku. A toho hosté využili k rychlému navýšení svého vedení, když třemi brankami zvýšili své vedení do poloviny 33. minuty na 12:16. Poté padaly branky celkem vyrovnaně na obou stranách, Sparta snížila na rozdíl tří branek, naposledy na začátku 40. minuty na 17:20. Poté však hosté odpověděli šňůrou čtyř branek a tím definitivně utkání zlomili.

Domácí házenkáři se sice snažili co to šlo, soupeř však byl herně lepší. Měl výrazně lepšího brankáře, spolehlivou obranu a hlavně v útoku domácí obranu dost často lehce přehrával. A podle toho také utkání vypadalo a hlavně skončilo.

Sestava a branky: Šimáně /br/, Valeš /br/ - Ishchenko 7, Falge 4, Novák 4, Pektor 4, Hovorka 2, Kafka 2, Klouček 2, Polívka D. 1, Hájek a Fišera. Trenér: Šnajdr Vít.

Ostatní výsledky 13. kola

Lokomotiva Vršovice - Nové Veselí B 25:28, Úvaly - Dolní Cerekev 36:31, 1.HC Pardubice - Slavia Praha 30:40, Třeboň - Havlíčkův Brod odloženo na 29. 4., Lokomotiva České Budějovice měla volno.

Další program

Ve 14. kole 2. Ligy mužů JVČ zajíždí kutnohorský tým na hřiště letošního lídra a loňského vítěze soutěže, v sobotu 18. února totiž nastoupí od 19 hodin ve sportovní hale týmu z Vysočiny, Sokola Nové Veselí B.

Petr Vobořil