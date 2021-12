LOKO Č. Budějovice – K. Hora 33:23 (15:12)

Domácí byli po devíti odehraných kolech druzí, měli bilanci sedm vítězství, dvě porážky a zisk čtrnácti bodů, Sparta byla na místě sedmém s bilancí čtyř domácích vítězství, pěti 5 venkovních porážek a ziskem osmi bodů. Do utkání tak nastupovala domácí Lokomotiva v roli vysokého favorita. A tuto pozici potvrzovali domácí od úvodních minut.

Kutná Hora tedy ani v posledním podzimním venkovním utkání nedokázala bodovat. Opět nastupovala s poměrně prořídlým kádrem se dvěma brankáři a osmi hráči do pole, a to se do konečného výsledku zákonitě promítlo. Někteří hráči hlavně v průběhu druhého poločasu postupně fyzicky odcházeli a na nějaký obrat v utkání již nebylo sil. Tak tomu bylo ve většině podzimních venkovních utkáních.

Hráčům nelze upřít snahu, soupeř byl ovšem výrazně lepší. K vidění tentokrát nebylo až tolik technických chyb. Domácí brankář si připsal čtrnáct zákroků, střelecky se nejvíce prosazoval za Budějovice Potůček, autor třinácti branek, na kterého obrana Sparty nedokázala najít po celé utkání recept.

Jinak utkání bylo velmi slušné a korektní z obou stran, o čemž ostatně svědčí pouhé dvě žluté karty, po jedné na obou stranách.

„V Budějovicích jsme sice byli v o něco lepší sestavě než minulý týden, ale stejně to nestačilo na dobrý výsledek. Nedůsledná obrana, bezzubost v postupném útoku a zbytečné chyby. S týmem jako jsou Budějovice musíme hrát sebevědomě a bez respektu, to se nám dařilo bohužel pouze v druhé polovině prvního poločasu. Jinak jsme za soupeřem zaostávali,“ přiznal v hodnocení utkání trenér Kutné Hory Vít Šnajdr. „To není výtka těm, kteří na zápase byli, ti odvedli maximum, ale s předním týmem soupeře se zkrátka nedá hrát se dvěma hráči na střídání. Zkrátka v posledním zápase proti Třeboni musí všichni zapomenout na své různé problémy a nedostatečnosti a všichni se musíme soustředit na uhájení domácí neporazitelnosti,“ má jasno trenér Šnajdr.

Sestava a branky Kutné Hory: Šimáně, Valeš – Pícha 6, D. Polívka 5, Jeníček 4, Hovorka 3, Falge 2, Novák 2, Klouček 1, Šnajdr.

Podzimní část 2. ligy mužů JVČ zakončí tým Sparty Kutná Hora v neděli 5. prosince domácím utkáním posledního 11. kola, ve kterém přivítá ve sportovní hale Klimeška v Čáslavské ulici od 17 hodin dalšího jihočeského soupeře, tým TJ Jiskra Třeboň.