V prvním druholigovém kole oba soupeři nebodovali. Zatímco Sparta prohrála v Dolní Cerekvi 29:23, pardubický tým nestačil doma na Nové Veselí B, se kterým prohrál 18:22.

Sparta začala úvodní domácí utkání na výbornou, pozorně bránila a dařilo se jí i v útoku. A tomu napovídalo i průběžné skóre. V 9. minutě byl stav 5:0. Hosté se přiblížili, ale závěr prvního dějství však opět patřil jednoznačně domácím, kteří pěti brankami v řadě stanovili poločasové vedení na 16:9. Vysoké a hlavně zasloužené vedení.

Také začátek druhého poločasu vyšel Spartě na výbornou, pokračovala ve vysokém nasazení a skóre narůstalo v její prospěch. Poté si přece jenom hráči vybrali slabší chvilku a zkušený tým hostí začal dotahovat. Nejprve snížil pěti brankami v řadě na 23:15 a po vedení domácích v 51. minutě 26:17 čtyřmi brankami v řadě na začátku 57. minuty na 26:21. Ale to bylo z jejich strany vše.

V utkání podal celý kutnohorský tým výborný výkon, výrazně zlepšil oproti minulému utkání obranu a dařilo se mu také v útoku. Velmi znát byla kvalita i nasazení Špačka a Píchy - hráčů prvoligového Sokola Vršovice. A když se přidali i všichni ostatní, „urodil“ se překvapivý ale zasloužený výsledek.

„Zápas s Pardubicemi, byl proti předchozímu jako den a noc. Skvěle jsme bránili a jasně poučili soupeře, kdo je na Klimešce doma. A to byl základ úspěchu,“ hodnotil druholigové utkání na webových stránkách svého klubu trenér Sparty Vít Šnajdr. „Chtěl bych všem hráčům poděkovat za přístup k zápasu. Samozřejmě nebylo vše růžové, problém jsme měli v přechodu do útoku a ve druhém poločase i s postupným útokem, ale pokud dobře bráníte, jsou to drobnosti. Projevila se přítomnost skvělých spojek Špačka a Píchy a možnost střídat podle potřeby. Dokázali jsme si, že hrát jde s každým. Jednalo se o jeden z nejpovedenějších zápasů, které jsme na Klimešce sehráli,“ řekl kouč Sparty.

Sestava a branky: Filip, Šimáně - Špaček 7, Pugliese 4, Hovorka 3, Pícha 3, Brož 2, Polívka D. 2, Valeš 2, Budiš 1, Hájek 1, Klouček 1 a Novák F. 1. Trenér: Šnajdr Vít.

Ostatní výsledky 2. kola:

LOKO České Budějovice - SPARTAK MAS Sezimovo Ústí 28:26, SOKOL Nové Veselí B - HK SLAVIA Praha 30:22, LOKO Vršovice - JISKRA Havlíčkův Brod 36:27, JISKRA Třeboň - 1.HC Pardubice odloženo na 3. 11., HBC Strakonice 1921 B - SOKOL Úvaly 30:27.

Další program:

Ve 3. kole 2. ligy mužů JVČ zajíždí kutnohorský tým do Prahy, kde v sobotu 2. října nastoupí od 14:30 hodin ve sportovní hale týmu HK Slavia Praha.