Na podzim kutnohorská Sparta proti Lokomotivě nepodala dobrý výkon a prohrála v úvalské sportovní hal, kde vršovičtí hrají v této sezoně domácí zápasy, 25:17, když v poločase vedl soupeř již 14:4. V průběžné tabulce soutěže přezimoval tým Sparty na posledním 11. místě se 3 body, naopak Lokomotiva na solidním 6. místě s 9 body.

Do úvodního jarního druholigového utkání nastoupila SPARTA v hodně prořídlé, tudíž oslabené sestavě a to se na výkonu i konečném výsledku zákonitě projevilo. Se svým soupeřem dokázala držet krok pouze v začátku utkání, v polovině 4. minuty byl stav ještě vyrovnaný 2:2. Ale další minuty prvního dějství byly jasně pod kontrolou hostí, kteří šestibrankovou šňůrou odskočili do 15. minuty na 2:8.

Do jarní části 2. ligy tak kutnohorský tým vstoupil vysokou domácí porážkou a předvedený výkon byl hluboko pod možnostmi stávajícího kolektivu. Na druhou stranu, od takto oslabeného týmu se asi více čekat nedalo. Bez většiny ostrých spojek se třemi hráči na střídání (z toho jeden byl další brankář a druhý padesátiletý trenér) se s lepšími výsledky počítat asi nedá. Ale výkon mohl být rozhodně lepší.

„Vstup do jarní části soutěže se nám vůbec nepovedl. Nastupovat do úvodního utkání se třemi hráči do pole na střídání, z nichž jeden je brankář a druhý trenér, opravdu není dobré,“ ulevil si trenér kutnohorského týmu Vít Šnajdr. „Soupeř nás převyšoval ve všech herních činnostech, což se se vzrůstající únavou pouze stupňovalo a gradovalo v závěrečné desetiminutovce, ve které vznikl desetibrankový rozdíl. Velmi často jsme chybovali v obraně, ale naprosto zásadní byly technické chyby, kterých jsme vyrobili neskutečný počet. Jediný, kdo svým výkonem vynikl, byl brankář Šimáně a to je na dobrý výsledek málo. Je to škoda, protože s tímto soupeřem se hrát dalo, ale pokud se nám do dalších zápasů nevrátí zranění nebo nemocní hráči, nebudeme mít v této sestavě proti dalším soupeřům moc šancí,“ je si vědom kouč Sparty.

Sestava a branky: Šimáně /br/ - Hájek 4, Hovorka 4, Novák 3, Polívka D. 3, Budiš 2, Falge 2, Kafka 1, Valeš a Šnajdr / hrající trenér /.

Ostatní výsledky 12. kola

Dolní Cerkev - 1.HC Pardubice 36:27, HBC Strakonice 1921 B - SK Slavia Praha 35:25, Jiskra Havlíčkův Brod – LOKO České Budějovice 30:27, Nové Veselí B - Jiskra Třeboň odloženo na 11. 3., Sokol Úvaly měl volno.

Další program

Ve 13. kole 2. ligy mužů JV-Čechy se kutnohorský tým představí opět v domácím prostředí sportovní haly Klimeška, kde v neděli 12. února přivítá od 17 hodin přední tým soutěže – HBC Strakonice 1921 B.

Petr Vobořil