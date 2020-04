ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Klub má svůj kontakt přímo na poliklinice. „Pracuje tam jeden z našich trenérů a jeho manželka. Řešil jsem s nimi aktuální nelehkou situaci a mimo řečí mi řekli, že navíc ještě musí jezdit pro ochranný materiál do Benešova. Onemocněl jim totiž řidič ještě před koronavirovou pandemií. Místo něj musel jezdit třeba údržbář, což není úplně ideální,“ odpověděl házenkář a trenér Josef Salák.

Domluvil se tedy s vedením oddílu, zda může využít klubové auto. „Časově to zvládám, tak jsem se nemocnici nabídl. Naše házenkářské vedení nebylo vůbec proti,“ potvrdil. Od té doby čeká Salák na zavolání z nemocnice. Systém totiž nefunguje tak, že si do Benešova může kdokoliv zajet kdykoliv. „Pokud mi zavolají z nemocnice, že pro ně mají ochranný materiál, musíme tam do hodiny a půl být,“ prozradil Josef Salák.

V Benešově už byl se svou přítelkyní třikrát. Ochranných prostředků i tak stále není mnoho. „Tranzita jsme ještě nikdy nenaplnili. Někdy jsme vezli devět beden, jednou jich bylo skoro dvacet. Nikdy nevíte, kdy a co povezete,“ konstatoval Salák a pokračoval: „V posledních dnech minulého týdne jsme nejezdili. Nemocnice si vše zajistila sama. My jsme předtím jezdili o víkendu.“

Salák ještě uvedl, že ochranné prostředky nejsou jen pro nemocnici, ale také pro sociální zařízení na Kutnohorsku. „Jsem rád, si lidé vzájemně pomáhají. Kromě nás se v celé věci ještě hodně angažuje Vít Šnajdr. Vedení města se obecně stará o dodržování hygieny ve městě. S nabídkou pomoci se mi ozvalo hodně lidí, což mě těší,“ dodal s potěšením kutnohorský házenkář.