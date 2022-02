Házenkáři Kutné Hory nastoupili k utkání s poledním týmem po dvou a půl měsíční pauze. Na půdě soupeře Sparta nepodala dobrý výkon a prohrála 23:29. Domácí tak měli co napravovat. S ohledem na podzimní domácí neporazitelnost nastupovali do utkání domácí v roli favorita.

Kutná Hora se prezentovala velice dobrou obranou, dařilo se i brankářům, oba týmu k úspěšnému jarnímu vykročení svými výkony výrazně pomohli. Na opačné straně hřiště byly k vidění zajímavé a hlavně účelné akce. Domácí strojově navyšovali své vedení, nakonec z toho bylo naprosto přesvědčivé vítězství o osmnáct gólů.

Svou premiéru v kutnohorském týmu si v utkání odbyl Martin Felis, odchovanec Jiskry Zruč, který přišel v zimní přestávce na limitovaný přestup. A hned se ukázal ve velmi dobrém světle, spolehlivým výkonem v obraně i v útoku. Pro Spartu bude v jarní části druholigové soutěže jistě posilou. A poprvé v sezoně nastoupil Petr Polívka, který také potvrdil svou vysokou výkonnost.

FOTO: Nadstavbové derby: Kolín rozmetal kutnohorské futsalisty na cucky

„K prvnímu zápasu jarní části sezony jsme nastupovali vinou jarních prázdnin a pandemie v dosti prořídlé sestavě, nicméně s odhodláním vrátit soupeři podzimní porážku i s úroky. A to se nám podařilo,“ ulevil si po utkání hrající trenér Kutné Hory Vít Šnajdr. „Velmi dobře pracovala obrana a za ní podávali excelentní výkon i oba brankáři. Díky tomu jsme dokázali rychle přecházet do útoku a plynule navyšovat skóre. Po dlouhé době nám šlapal i postupný útok a některé akce byly opravdu povedené. Chci poděkovat všem hráčům za předvedený výkon i nasazení a věřím, že si je poneseme i v dalších utkáních. Jsem rád, že v této sezoně stále platí ´Klimeška - můj dům, můj hrad´ a doufám, že to tak zůstane,“ přeje si kutnohorský kouč.

Sestava branky Kutbé Hory: Šimáně, Valeš – Falge 8, P. Polívka 7, Jeníček 6, Hovorka 4, Pícha 4, Felis 3, Budiš 1, Šnajdr 1.

Ostatní výsledky 12.kola:

LOKO České Budějovice - JISKRA Třeboň 37:24, HBC Strakonice 1921 „B“ - JISKRA Havlíčkův Brod 42:39, SOKOL Nové Veselí „B“ - 1.HC Pardubice 32:22, SPARTAK MAS Sezimovo Ústí - SOKOL Úvaly 22:23, LOKO Vršovice - HK SLAVIA Praha 24:29.

Další program:

Ve 13. kole 2. ligy mužů JV-Čechy zajíždí kutnohorský tým do východních Čech, kde v neděli 20.února nastoupí od 17:30 hodin ve sportovní hale týmu 1.HC Pardubice.