V dalším druholigovém utkání podal kutnohorský tým házenkářů na palubovce havlíčkobrodské Jiskry velmi dobrý výkon a zaslouženě si domů odvezl oba body za sedmibrankové vítězství.

Z házenkářského utkání druhé ligy Kutná Hora - Dolní Cerekev | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Havlíčkův Brod – Kutná Hora 24:31 (12:15)

Na podzim Sparta doma Havlíčkův Brod porazila po dobrém výkonu 27:21, v hale soupeře se jí však herně ani výsledkově dlouhodobě nedaří. Před tímto utkáním byla Jiskra v průběžné tabulce 2. ligy na 8. místě s 8 body, Kutná Hora byla na 9. místě s 5 body.

Sparta nastoupila do utkání s odhodláním konečně odvézt z havlíčkobrodské haly příznivý výsledek a od začátku se jí to dařilo naplňovat. Hosté zvládli závěr poločasu a třemi brankami v posledních čtyřech minutách stanovili poločasové vedení 12:15.

Na začátku druhého poločasu Sparta zvýšila na 12:16, ovšem ve 33. minutě obdržel přímou červenou kartu její nejlepší střelec v soutěži Pešek, a tak musela zbytek utkání dohrávat bez něj. Ale ani toto oslabení kutnohorský tým nepoložilo, naopak v dalším průběhu pomalu ale jistě zvyšoval své vedení. V havlíčkobrodské hale se tak mohl vlastně poprvé v některém druholigovém utkání radovat z bodového zisku a to hned plného - dvoubodového a hlavně velmi důležitého.

Vítězství Kutné Hory bylo naprosto zasloužené a byli to tentokrát favorizovaní domácí, kteří tahali za kratší konec. Plný počet čtyř bodů z úvodních dvou jarních utkání, tak to se asi fakt nečekalo.

„K zápasu s Havlíčkovým Brodem jsme přistupovali s cílem zisku dvou bodů, zároveň jsme věděli, že body z této haly určitě nepřijdou snadno. Zápas jsme hráli i v omezeném počtu v dobrém tempu, většinu zápasu jsme byli soustředění a drželi se přesně toho, co jsme si řekli před zápasem a v poločase,” načal hodnocení na webových stránkách klubu kutnohorský trenér Jan Falge. „Oproti podzimu se rapidně zvedlo nasazení a přístup k zápasu, za to patří hráčům poděkování. Dobře fungovala obrana, za kterou chytal velmi dobře Šimáně, chytil spoustu věcí navíc, to nám pomohlo, když jsme měli drobné výpadky v útočné fázi. Statečný výkon podal Kafka, druhý poločas po vyloučení Peška odehrál srdnatě Pícha. Celkově všichni hráči podali slušný, kolektivní výkon a to byl důležitý článek pro vítězství,” nešetřil chválou kouč kutnohorských házenkářů. „Teď neusnout na vavřínech, pokračovat dále v poctivé práci a můžeme pomýšlet i na skalp týmů z horní části tabulky,” věří svému družstvu Falge.

Sestava a branky: Šimáně - Falge 7, Hovorka 5, Kafka 5, Klouček 5, Pešek 3, Šveněk 3, Pektor 2, Valeš 1 a Pícha.

Ostatní výsledky 13. kola

Sokol Úvaly - 1.HC Pardubice 37:24, Sokol Nové Veselí B - Jiskra Třeboň 26:18, Talent Škoda JS Plzeň - Lokomotiva České Budějovice 33:27, Lokomotiva Vršovice - Sokol Dolní Cerekev 33:26, HBC Strakonice 1921 B měl volno.

Další program

Ve 14. kole 2. ligy mužů JV-Čechy přivítá tým Sparty Kutná Hora v sobotu 24. února od 17 hodin ve sportovní hale Klimeška tradičního středočeského rivala - tým TJ Sokol Úvaly.