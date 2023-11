V dalším druholigovém utkání ve Strakonicích se rozhodlo o vítězi již do poločasu, když po mizerném výkonu nabral kutnohorský tým házenkářů devítibrankové manko (21:12) a bylo hotovo. Domácí rezerva tak dokráčela k pohodlnému vítězství 40:31.

Z utkání druhé ligy mužů v házené Kutná Hora - Loko Vršovice | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Domácí byli před utkáním v průběžné tabulce na 6.místě se ziskem 7 bodů, Sparta na 10.místě se 3 body. Hosté odehráli špatný první poločas, hlavně mizerně bránili, nedařilo se ani brankářům a také v útoku to bylo plné zbytečných chyb. Mírné zlepšený výkon v poločase druhém již nemohl „propadák“ v tom prvním nijak nahradit.

„Celý zápas v hale Strakonický dudák nefungovala obrana, neubránili jsme ani jeden útok soupeře. Nebýt brankářů, kterým jsme absolutně nepomohli, dostaneme branek snad padesát,“ pitval porážku na oficiálním webu klubu Jan Falge, trenér Kutné Hory. „Na druhou stranu třicet jedna branek do soupeřovy branky není špatný počin, ale útok stále není v rychlosti, s nasazením a snahou vytvořit příležitost pro hráče vedle. Kdybychom k zápasu přistoupili s větším nasazením, agresivitou, tak jsme mohli soupeře porazit, ale to je pouze teorie,“ přidal Falge. „V sobotu nás čeká důležitý zápas s Dolní Cerekví, přijďte se podívat a podpořit kutnohorský tým od 18 hodin do haly Klimeška,“ žádá o podporu příznivců kouč Sparty.

Sestava branky: Filip /br/, Šimáně /br/ - Pešek 7, Hovorka 5, Ishchenko 5, Kafka 4, Falge 3, Šveněk 3, Klouček 2, Pektor 1 a Valeš 1.

Ostatní výsledky 9. kola

JISKRA Třeboň - TALENT ŠKODA JS Plzeň 26:22, LOKO České Budějovice – SOKOL Úvaly 28:22, SOKOL Nové Veselí B – SOKOL Dolní Cerekev 34:27, JISKRA Havlíčkův Brod - LOKO Vršovice 22:22, 1.HC Pardubice měl volno.

Další program

V 10. kole 2. ligy mužů JV-Čechy přivítá tým Sparty Kutná Hora v sobotu 25. listopadu od 18 hodin ve sportovní hale Klimeška poslední tým soutěže, celek Sokol Dolní Cerekev.