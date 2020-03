"Zápas jsme si prohráli sami,“ zlobil se trenér Vít Šnajdr. Podle něj rozhodly výkony jednotlivců. „Dvacet minut před koncem si nechal dát Pugliese přímou červenou z frustrace, že neproměnil samostatný únik. Pak jsme udělali zbytečný faul za dvě trestné minuty. Z gólmana soupeře jsme navíc udělali hrdinu. Když nám skončí pět střel přímo uprostřed brány, tak je to těžké. Navíc od hráčů, kteří by měli být zkušení a dokázat míč umístit.“

Kutná Hora měla druhý tým tabulky na lopatkách, ale odešla poražená. „Měli jsme vyhrát minimálně o pět gólů. Druhý poločas jsme totálně pokazili,“ nechápal trenér. Kutnohorští vedli o přestávce o gól. Na začátku druhé půle navýšili své vedení dokonce o tři branky a chvíli před koncem vedli 22:20. „Nechci nadávat na rozhodčí, ale ti nám také moc nepomohli. Proti nám se házelo sedm sedmiček a my neměli ani jedinou,“ počítal Šnajdr.

Na jaře odehrála Sparta první smolný zápas. „Je to tak,“ souhlasil Šnajdr, „měli jsme získat dva body, ale smůla. Trefili jsme i nějaké tyče. Zkrátka to tam nepadalo.“ Porážka mrzí o to více, že se tým Sparty sešel v plném složení i s extraligovým Ondřejem Šimůnkem, který dal deset branek. „Hra byl do pětačtyřicáté minuty dobrá. Pak jsme závěr nezvládli. Byli jsme kompletní, chyběl nám akorát brankář Červinka. Nevíme, kdy se vrátí do sestavy, je hodně rozsypaný. Mohl by nám pomoct návrat brankáře Roberta Filipa, který za nás loni chytal.“

Valnou většinu nedělního utkání odchytal velmi dobře Hroch, který si celkem připsal 15 úspěšných zákroků a měl úspěšnost 40,5 %. Na dvě sedmičky šel do branky Šnajdr, ovšem bez úspěchu. Hráči v poli předvedli většinou průměrné výkony. Jedničkou byl tradičně Šimůnek, pilíř obrany a nejlepší střelec, ani jeho výkon však na lepší výsledek nestačil.

Kutná Hora - Úvaly 23:24 (13:12). Sestava a branky KH: Hroch, Šnajdr - Šimůnek 10, Jeníček 5, Pícha 2, Polívka P. 2, Pugliese 2, Hovorka 1, Rudolf 1, Hájek, Polívka D., Šimon a Veselý Š. Trenér: Šnajdr Vít.