V dalším druholigovém utkání tým mužů Kutné Hory udržel ve druhé lize házenkářů jarní neporazitelnost, když po dramatickém průběhu porazil o branku vršovickou Lokomotivu. A to v poločase o dva góly prohrával. Sparta tak má na kontě v jarní části tři výhry a jednu remízu.

Z házenkářského utkání druhé ligy Kutná Hora - Dolní Cerekev | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Kutná Hora - Vršovice 32:31 (16:18)

Na podzim Sparta ve Vršovicích prohrála o deset branek v poměru 34:24, když v poločase ještě vedla 12:14. V tom druhém však herně totálně propadla. Před tímto utkáním byla Lokomotiva v průběžné tabulce 2. ligy na 3. místě s 18 body, Kutná Hora na 9. místě s 8 body. Vršovice mají letos výbornou sezonu, o čemž svědčí postavení v průběžné tabulce soutěže, na druhou stranu Sparta nastupovala do utkání povzbuzena dvěma cennými vítězstvími - doma nad Pardubicemi a v Havlíčkově Brodě a domácí remízou s Úvaly.

Domácí opět potvrdili, že i z úzkým kádrem mohou konkurovat soupeři, který má plnou, nebo téměř plnou soupisku. Rozhodující je dřít celé utkání, nic nevypustit a nedat soupeři nic zadarmo. A to se opět vyplatilo a potvrdilo. Sedm bodů z prvních čtyř jarních utkání, to čekal po mizerném podzimu asi málokdo. Zisk dvou bodů také znamená posun v průběžné druholigové tabulce na 8. místo.

„Zápas s Vršovicemi nám ukázal opět několik faktorů, které můžeme zužitkovat do další práce,“ načal hodnocení na webových stránkách kutnohorského klubu trenér Jan Falge. „Podařilo se nám ve velmi těžkém zápase porazit soupeře z přední části tabulky. Pokud k zápasu přistoupíme s chutí brát body a dřeme celý zápas, tak se výsledky dostaví. To, že se nám to daří i v slabším počtu a menším prostoru pro střídání, je určitě dobrá vizitka a hráčům patří poděkování, že jsou ochotni na hřišti nechat vše,“ pokračoval ve chvále Falge. „Za zápas jsme vyrobili poměrně málo chyb, některé pramení z přicházející únavy, ale některé byly zbytečné a jsou způsobeny špatnými návyky. Abychom je odstranili, musíme dále pokračovat v práci a výkony jednotlivců a celého týmu půjdou dle mého dále nahoru. Příjemná je i dobrá úspěšnost střelby, která dříve naše výkony také srážela. Poděkování za dva body patří celému týmu, Lukáši Kafkovi, že dorazil i přes zranění a na lavičce pomohl svými postřehy, Liborovi Šimáněmu za fantastický zákrok v posledních vteřinách. Nyní nás čeká delší herní pauza, neusnout tedy na vavřínech, pokračovat v práci a vzhůru pro další body,“ dodal odhodlaně kouč Kutné Hory

Sestava a branky: Šimáně (br) - Klouček 8, Ishchenko 6, Pektor 6, Pešek 5, Falge 4, Hovorka 2, Šveněk 1, Pícha a Valeš.

Ostatní výsledky 5. kola

Dolní Cerekev - Plzeň 35:28, Úvaly - Třeboň 24:24, Nové Veselí B - Havlíčkův Brod 34:21, Pardubice - Strakonice 1921 B 30:29, České Budějovice měly volno.

Další program

V 17. kole 2. ligy mužů JV-Čechy má tým Sparty Kutná Hora volno, v 18. kole přivítá v sobotu 6. dubna ve sportovní hale Klimeška od 18 hodin silného jihočeského soupeře - tým JISKRA Třeboň.