Sparta Kutná Hora – oddíl házené nezahájil druholigovou sezonu vůbec dobře. Nemá ani bod, a tak není divu, že svěřenci trenéra Šnajdra koronavirovou pauzu uvítali.

Kutnohorští házenkáři v letošní sezoně ještě nebodovali. | Foto: Deník / Michal Pavlík

Házenkáři si dali během koronavirové pandemie pauzu. Trenér Vít Šnajdr spoléhá na každého, že se dokáže udržet v kondici a ví, co přesně potřebuje. „Vymýšlet individuální plány, na to nemám úplně čas,“ přiznal kouč týmu, který je zároveň místostarostou. „Když to odlehčím, tak naposledy jsem klukům poslal házenkářský kvíz. Ale vážně. Každý by si měl jít zaběhat a zaposilovat. Je na nich, aby nezpustli. Kdo chce hrát, tak ví, že se musí udržet ve formě.“