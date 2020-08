Utkání, které se hrálo za úmorného vedra a mělo dva rozdílné poločasy. Zatímco v tom prvním se hráčům Sparty dařilo celkem slušně v útoku ale méně v obraně, v tom druhém již byl domácí tým – posílen o několik hráčů prvoligového áčka včetně kutnohorského odchovance Ondry Špačka – jasně lepší a na hřišti dominoval. Někteří hráči Kutné Hory měli vlastně míč po dlouhé době poprvé v ruce a na jejich výkonech to bylo, hlavně ve druhém dějství znát.

Z širšího kádru chybělo v tomto utkání několik hráčů, naopak poprvé se v dresu Sparty objevil brankář Libor Šimáně, který bude v následující sezoně v Kutné Hoře hostovat, a premiéru v týmu mužů si odbyl dorostenec Jirka Červený.

„První přípravný zápas ukázal, že máme na čem pracovat. Pravdou je, že jsme nebyli kompletní, a hlavně to pro všechny hráče bylo první setkání s míčem v této sezoně, ale zejména druhý poločas byl z naší strany velmi tristní,“ upozornil trenér mužstva Vít Šnajdr a pokračoval: „Po celý zápas jsme měli velký problém s obranou, zejména soupeřova hra přes střed a přes pivota nám činila velké problémy. Útočná činnost v prvním poločase byla solidní, dařily se kombinace a rychlý přechod do útoku. Bohužel tento trend jsme ve druhém poločase neudrželi a osm vstřelených branek za třicet minut je bída. Hodně nás srážely zbytečné chyby a nepřesnosti, ale to vyplývá z nerozehranosti. Příprava nám jasně ukázala, na co se v tréninku zaměřit a kde přidat, z tohoto pohledu ji hodnotím pozitivně.“

Sokol Vršovice B – Sparta Kutná Hora 38:26 (18:17). Kutná Hora: Šimáně – Hovorka 6, Polívka P. 6, Pícha 4, Polívka D. 4, Hájek 2, Jeníček 2, Červený 1, Falge 1, Šnajdr (hrající trenér) a Veselý M.

Petr Vobořil